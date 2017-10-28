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Секрет на миллион

    Самолет МЧС со спасателями отправляется в Норвегию для поисков пропавшего Ми-8

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    • Фото: conversavia.ru
    Самолет МЧС со спасателями отправляется в Норвегию для поисков пропавшего <nobr>Ми-8</nobr>

    Самолет МЧС со спасателями отправляется в Норвегию для поисков пропавшего Ми-8

    Самолет МЧС со спасателями отправляется в Норвегию для поисков пропавшего <nobr>Ми-8</nobr>
  • Фото: conversavia.ru

    • МЧС России направило спасателей для помощи норвежским коллегам в поисках разбившегося у Шпицбергена вертолета.

    Пресс-служба МЧС: «В ближайшее время в Норвегию вылетит самолет Ил-76 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием. В составе оперативной группы водолазы-спасатели государственного центрального аэромобильного спасательного отряда „Центроспас“ и Центра по проведению спасательных операций особого риска „Лидер“ МЧС России».

    Ил-76 доставит на Шпицберген высокотехнологичное оборудование российского производства, которое используют в поисках. В частности, российские спасатели привезут малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат малого класса «Фалькон». Он предназначен для поисковых работ в прибрежных или внутренних водах на глубинах до 1000 метров. Кроме того, доставят компрессорное оборудование, моторные лодки уникального класса, водолазное снаряжение, передает РИА Новости.

    смотретьРасследованием крушения Ми-8 у Шпицбергена займется Норвегия
    Расследованием крушения Ми-8 у Шпицбергена займется Норвегия
    Ми-8 авиакомпании «Конверс-Авиа» летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Предположительно, в двух-трех километрах от берега борт рухнул в море. Катастрофа произошла в четверг, 26 октября. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения Ми-8. Между тем расследованием крушения занимается норвежская сторона.

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