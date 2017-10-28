Секрет на миллион
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Секрет на миллион
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    Росгвардия организовала в Люберцах фестиваль безопасности для молодежи

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    Росгвардия организовала в Люберцах фестиваль безопасности для молодежи

    Росгвардия организовала в Люберцах фестиваль безопасности для молодежи

      В Люберцах сегодня прошел городской фестиваль безопасности, его организовала Федеральная служба войск Росгвардии.

      Во Дворце спорта «Триумф» устроили выставки и концерты, там же провели открытое первенство по рукопашному бою среди детей и подростков. По словам организаторов, одна из главных задач фестиваля — привлечь на службу в Росгвардии лучших из подрастающих кадров.

      Александр Грищенко, врио руководителя Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии: «Мы привлекаем молодежь, которой по 16 лет, им уже через 2–3 года выбирать профессию, а есть такая профессия — Родину защищать. Не нужно никуда ехать, в дальние гарнизоны, можно это делать здесь, поэтому нам нужны такие люди, физически подготовленные».

      На фестивале в Люберцах специалисты Росгвардии консультировали по многим актуальным вопросам, связанным с безопасностью, например, по охране имущества и обороту оружия.

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