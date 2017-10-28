В Киеве на «конопляном» марше раздавали пакетики с каннабисом

В центре Киева около 100 человек вышли на акцию «Конопляный марш свободы». Они требовали отменить уголовную ответственность за хранение небольшого количества каннабиса без цели его сбыта, а также разрешить украинцам лечиться медицинской коноплей.
Сообщается, что демонстранты вели себя мирно, скандировали лозунги и раздавали прохожим пакетики с семенами, предположительно, каннабиса.
Марши за легализацию марихуаны на Украине проходят регулярно, год назад один из них закончился настоящим побоищем в центре Киева. Со сторонниками легализации легких наркотиков подрались украинские националисты.
Марши за легализацию марихуаны на Украине проходят регулярно, год назад один из них закончился настоящим побоищем в центре Киева. Со сторонниками легализации легких наркотиков подрались украинские националисты.
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