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    В Киеве на «конопляном» марше раздавали пакетики с каннабисом. Киев, митинги и протесты, наркотики и наркомания, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Киеве на «конопляном» марше раздавали пакетики с каннабисом

    В Киеве на «конопляном» марше раздавали пакетики с каннабисом

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    В Киеве на «конопляном» марше раздавали пакетики с каннабисом

    В Киеве на «конопляном» марше раздавали пакетики с каннабисом

    В Киеве на «конопляном» марше раздавали пакетики с каннабисом

      В центре Киева около 100 человек вышли на акцию «Конопляный марш свободы». Они требовали отменить уголовную ответственность за хранение небольшого количества каннабиса без цели его сбыта, а также разрешить украинцам лечиться медицинской коноплей.

      Сообщается, что демонстранты вели себя мирно, скандировали лозунги и раздавали прохожим пакетики с семенами, предположительно, каннабиса.

      Марши за легализацию марихуаны на Украине проходят регулярно, год назад один из них закончился настоящим побоищем в центре Киева. Со сторонниками легализации легких наркотиков подрались украинские националисты.

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