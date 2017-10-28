Секрет на миллион
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Секрет на миллион
    «НашПотребНадзор» проверил качество цельной сельди. еда, магазины, продукты, рыба и рыбоводство, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«НашПотребНадзор» проверил качество цельной сельди

    «НашПотребНадзор» проверил качество цельной сельди

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    «НашПотребНадзор» проверил качество цельной сельди

    «НашПотребНадзор» проверил качество цельной сельди

    «НашПотребНадзор» проверил качество цельной сельди

      Программа «НашПотребНадзор» каждую неделю беспристрастно разбирается в одном из популярных продуктов. В выпуске от 28 октября — это соленая неразделанная сельдь. Специалисты определили, какие образцы рыбы качественные и безопасные, а какие — напичканы опасными для человека консервантами и токсинами.

      Самые опытные хозяйки берут именно цельную селедку: с ней хоть и повозиться придется, зато точно в ней нет никаких ароматизаторов и улучшителей вкуса.

      Мясо вроде как более упругое, чем то, что кусочками плавает в банках. Да и выгода по сравнению с кусковой — в два с лишним раза. А еще в целой рыбке, бывает, и икра водится. Словом, неудивительно, что цельная селедка — самый популярный вид рыбы у россиян.

      Какую сельдь с российских прилавков на ее кулинарной родине, в Голландии, и близко к столу не пустили? Результаты исследования экспертов из независимой лаборатории — в материале программы «НашПотребНадзор».

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