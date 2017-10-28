Полный отказ от еды: в чем польза и вред лечебного голодания

Спорный тренд — лечебное голодание — в настоящее время раскручивается с новой силой. Можно ли похудеть, отказавшись от еды на пару дней?
Не так давно даже умники из Кремниевой долины подсели на голодание. И теперь они убеждают весь мир, что это не только помогает отстегнуть пяток лишних килограммов, но и продлевает жизнь лет эдак до 120.
Звучит заманчиво, конечно. Но, во-первых, это нелегко, ведь речь не о диете, а о полном отказе даже от овощей. А во-вторых, далеко не все врачи поддерживают голодовки.
На днях ученые из Бразилии сделали сенсационное заявление: мол, голодание вызывает быстрый рост волос, да еще и омолаживает клетки кожи. В качестве доказательств светила бразильской медицины привели результаты эксперимента, во время которого они полгода периодически морили голодом мышей. Одним давали 60% от обычной порции корма, а их сородичей из второй группы в еде не ограничивали. Через шесть месяцев голодающие грызуны выглядели так, будто все время уплетали молодильные яблоки.
Так нужно или нет ради здоровья сажать себя на голодный паек? Можно ли похудеть, раз в неделю объявляя голодовку на денек-другой? И есть ли готовые методики? Ответы на эти вопросы — в материале программы «НашПотребНадзор».
Звучит заманчиво, конечно. Но, во-первых, это нелегко, ведь речь не о диете, а о полном отказе даже от овощей. А во-вторых, далеко не все врачи поддерживают голодовки.
На днях ученые из Бразилии сделали сенсационное заявление: мол, голодание вызывает быстрый рост волос, да еще и омолаживает клетки кожи. В качестве доказательств светила бразильской медицины привели результаты эксперимента, во время которого они полгода периодически морили голодом мышей. Одним давали 60% от обычной порции корма, а их сородичей из второй группы в еде не ограничивали. Через шесть месяцев голодающие грызуны выглядели так, будто все время уплетали молодильные яблоки.
Так нужно или нет ради здоровья сажать себя на голодный паек? Можно ли похудеть, раз в неделю объявляя голодовку на денек-другой? И есть ли готовые методики? Ответы на эти вопросы — в материале программы «НашПотребНадзор».
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