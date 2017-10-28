«НашПотребНадзор» раскрыл хитрые уловки работников фастфуда

Фастфуд способен превратить в жиртреста любого. Но все равно мы нередко летим к заветной свободной кассе, словно школьницы
80-х на концерт Юрия Шатунова.
Иногда в точках общепита покупателей хитроумно и цинично заманивают, причем совершенно бессовестным образом. Например, указатель в торговом центре. Оказывается, рядом с ним, как правило, спрятана специальная пшикалка, которая распыляет вокруг ароматы свежих булочек и жареного бекона. Учуяв их, мы глотаем слюну, живот начинает урчать, а наш мозг командует: «Фас!».
Павел Флешин, директор по продажам компании по производству ароматов: «Это тайный бизнес, который не афишируют, не показывают».
Как рестораны быстрого питания увеличивают прибыль втрое при помощи ароматизаторов воздуха? Какие еще уловки и приманки в арсенале сотрудников ресторанов быстрого питания? И почему ни в одном комбо-обеде нет горячих напитков? Только холодная газировка! Ответы на эти вопросы — в материале программы «НашПотребНадзор».
Павел Флешин, директор по продажам компании по производству ароматов: «Это тайный бизнес, который не афишируют, не показывают».
Как рестораны быстрого питания увеличивают прибыль втрое при помощи ароматизаторов воздуха? Какие еще уловки и приманки в арсенале сотрудников ресторанов быстрого питания? И почему ни в одном комбо-обеде нет горячих напитков? Только холодная газировка! Ответы на эти вопросы — в материале программы «НашПотребНадзор».
Комментарии