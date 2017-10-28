Секрет на миллион
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Секрет на миллион
    «НашПотребНадзор» раскрыл хитрые уловки работников фастфуда. продукты, реклама, рестораны и кафе, фастфуд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«НашПотребНадзор» раскрыл хитрые уловки работников фастфуда

    «НашПотребНадзор» раскрыл хитрые уловки работников фастфуда

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    «НашПотребНадзор» раскрыл хитрые уловки работников фастфуда

    «НашПотребНадзор» раскрыл хитрые уловки работников фастфуда

    «НашПотребНадзор» раскрыл хитрые уловки работников фастфуда

      Фастфуд способен превратить в жиртреста любого. Но все равно мы нередко летим к заветной свободной кассе, словно школьницы 80-х на концерт Юрия Шатунова.

      Иногда в точках общепита покупателей хитроумно и цинично заманивают, причем совершенно бессовестным образом. Например, указатель в торговом центре. Оказывается, рядом с ним, как правило, спрятана специальная пшикалка, которая распыляет вокруг ароматы свежих булочек и жареного бекона. Учуяв их, мы глотаем слюну, живот начинает урчать, а наш мозг командует: «Фас!».

      Павел Флешин, директор по продажам компании по производству ароматов: «Это тайный бизнес, который не афишируют, не показывают».

      Как рестораны быстрого питания увеличивают прибыль втрое при помощи ароматизаторов воздуха? Какие еще уловки и приманки в арсенале сотрудников ресторанов быстрого питания? И почему ни в одном комбо-обеде нет горячих напитков? Только холодная газировка! Ответы на эти вопросы — в материале программы «НашПотребНадзор».

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