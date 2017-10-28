Ковбои, Мальвина и Шерлок Холмс: новые образы участников «Ты супер! Танцы» поразили жюри

В первом четвертьфинале участники международного проекта «Ты супер! Танцы» представили новые номера. Дети старательно занимались с хореографами и отрабатывали выступления с режиссерами. Им удалось удивить жюри результатами своего напряженного, но счастливого труда.
В этом туре в силу вступили новые правила. Члены жюри во время выступления должны были нажать на зеленую или красную кнопку. Если участник получал три зеленых, то он отправлялся в комнату ожидания. Но в финале выпуска из всех, кто оказался в комнате ожидания, судьи отобрали четырех полуфиналистов.
11-летний Богдан Красавин и 16-летняя Лиза Ащеулова встали в пару благодаря хореографам проекта «Ты супер! Танцы». Лизу вырастила тетя, а Богдан потерял маму полтора года назад — ее до смерти избил сожитель. Вместе они составили необычный дуэт и представили танцевальный номер, в котором изобразили урок в обычной школе. Их выступление привело жюри в восторг.
Анастасия Ерофеева, которая триумфально ворвалась в четвертьфинал, вышла на сцену вместе со своим земляком Виталием Толочкиным, участником вокального шоу «Ты супер!». Она исполнила свой танец под его живое исполнение. Судьи отметили потенциал юной танцовщицы.
16-летний Олег Прокопчук первые дни на проекте чувствовал себя не в своей тарелке. Но потом он научился открываться. В четвертьфинале он показал свое мастерство в брейк-дансе. Члены жюри пришли к выводу, что мальчик сам получал удовольствие от выступления, но в нем остался еще большой актерский потенциал, который позволит ему раскрыться с новой стороны на сцене.
Участница проекта «Ты супер! Танцы» Мария Никитенко не плакала даже когда рассказывала, как ее отец зверски убил маму из ревности. И на сцене в четвертьфинале она показала силу своего характера. В ее танце чувствовался азарт, и это настроение передалось зрительному залу. Поддержать девочку пришли ведущие «Делового утра НТВ» Максим Привалов и Александра Назарова.
Совсем юные Рома Дмитриев и Рамиля Камбарова из Казахстана представили номер, в котором изобразили торжество по случаю дня рождения. После их волшебного выступления все члены жюри поднялись на сцену. А судьи Евгений Папунаишвили и Кристина Кретова не удержались и пустились в пляс вместе с участниками.
Мать участницы Валерии Родионовой в тюрьме, но девочка продолжает любить ее такой, какая она есть. В своем новом номере 14-летняя конкурсанта сумела поделиться эмоциями со зрительным залом и поразить жюри искренностью исполнения. А после выступления Лера увидела видеообращение от своей мамы и не смогла сдержать слез.
Следующим на сцену вышел Виктор Лукинов. У него есть родители, и мальчик мечтает доказать им, что они напрасно от него отказались. Новый номер Вити оказался очень сложным в исполнении, но мальчик справился со всеми акробатическими элементами. А член жюри Егор Дружинин вручил участнику туфли для степа, которые обещал подарить.
Анна Искандярова в четвертьфинале выступила в новом стиле. Жюри оценило и задумку номера, и его исполнение. Судьи заключили, что она буквально проживала свой танец на сцене. Но для участницы нашлись и справедливые замечания.
Арина Смирнова, которая в отборочном туре получила второй шанс, в четвертьфинале сумела снова удивить судей. Она появилась в образе Мальвины. Поддержать девочку пришла знаменитая поэтесса и заслуженный деятель искусств России Лариса Рубальская, которая вручила Арине подарок. А за сценой ее ждал еще один сюрприз — встреча с мамой, которую она не видела более 10 лет.
Анастасия Яшкина представила необычный взгляд на классический танец. О своем детстве участница вспоминает с печалью: семью разрушил алкоголь. И в танце конкурсантки чувствовалась боль из прошлого. Ее номер на пуантах заслужил горячую похвалу солистки Большого театра Кристины Кретовой, которая заявила о готовности заниматься с девочкой в будущем.
Вика Коротких в прошлом пережила голод и до сих пор не может простить родителей. Но, несмотря на тяжелые события в детстве, теперь она двигается к своей мечте. На сцене она появилась в образе Шерлока Холмса.
Алексей Савельев-Белоусов, который в отборочном туре задорно исполнил брейк-данс, на этот раз появился в лирическом образе. Член жюри Анастасия Заворотнюк после его выступления прямо заявила, что считает его очень талантливым. Высоко оценили его выступление и другие судьи, которые признали, что их тронул их танец.
Айдана Шатемирова из Киргизии пережила многое. Отец избивал мать у нее на глазах. Но на сцене девочка преобразилась, рассказав в своем танце историю восточного народа. Кристина Кретова не стала скрывать, что эта участница является одной из ее фаворитов.
Юля Веткан и Лера Дечули впервые в жизни вышли на сцену в новом амплуа: девочки появились в образе ковбоев. Их номер, наполненный юмором, вызвал искренний смех у членов жюри. А за сценой Валерию ждал сюрприз — встреча с тетей, которую она последний раз видела так давно, что не могла и вспомнить, когда.
Все выступавшие в итоге оказались в комнате ожидания, что еще больше осложнило выбор для судей. В финале каждый из членов жюри назвал по одному участнику, таким образом определив полуфиналистов. Кто те четверо ребят, которым удалось пройти в следующий тур? Ответ — в видеоматериале выпуска «Ты супер! Танцы».
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии. Новый выпуск проекта смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 4 ноября, в 20:00.
11-летний Богдан Красавин и 16-летняя Лиза Ащеулова встали в пару благодаря хореографам проекта «Ты супер! Танцы». Лизу вырастила тетя, а Богдан потерял маму полтора года назад — ее до смерти избил сожитель. Вместе они составили необычный дуэт и представили танцевальный номер, в котором изобразили урок в обычной школе. Их выступление привело жюри в восторг.
Анастасия Ерофеева, которая триумфально ворвалась в четвертьфинал, вышла на сцену вместе со своим земляком Виталием Толочкиным, участником вокального шоу «Ты супер!». Она исполнила свой танец под его живое исполнение. Судьи отметили потенциал юной танцовщицы.
16-летний Олег Прокопчук первые дни на проекте чувствовал себя не в своей тарелке. Но потом он научился открываться. В четвертьфинале он показал свое мастерство в брейк-дансе. Члены жюри пришли к выводу, что мальчик сам получал удовольствие от выступления, но в нем остался еще большой актерский потенциал, который позволит ему раскрыться с новой стороны на сцене.
Участница проекта «Ты супер! Танцы» Мария Никитенко не плакала даже когда рассказывала, как ее отец зверски убил маму из ревности. И на сцене в четвертьфинале она показала силу своего характера. В ее танце чувствовался азарт, и это настроение передалось зрительному залу. Поддержать девочку пришли ведущие «Делового утра НТВ» Максим Привалов и Александра Назарова.
Совсем юные Рома Дмитриев и Рамиля Камбарова из Казахстана представили номер, в котором изобразили торжество по случаю дня рождения. После их волшебного выступления все члены жюри поднялись на сцену. А судьи Евгений Папунаишвили и Кристина Кретова не удержались и пустились в пляс вместе с участниками.
Мать участницы Валерии Родионовой в тюрьме, но девочка продолжает любить ее такой, какая она есть. В своем новом номере 14-летняя конкурсанта сумела поделиться эмоциями со зрительным залом и поразить жюри искренностью исполнения. А после выступления Лера увидела видеообращение от своей мамы и не смогла сдержать слез.
Следующим на сцену вышел Виктор Лукинов. У него есть родители, и мальчик мечтает доказать им, что они напрасно от него отказались. Новый номер Вити оказался очень сложным в исполнении, но мальчик справился со всеми акробатическими элементами. А член жюри Егор Дружинин вручил участнику туфли для степа, которые обещал подарить.
Анна Искандярова в четвертьфинале выступила в новом стиле. Жюри оценило и задумку номера, и его исполнение. Судьи заключили, что она буквально проживала свой танец на сцене. Но для участницы нашлись и справедливые замечания.
Арина Смирнова, которая в отборочном туре получила второй шанс, в четвертьфинале сумела снова удивить судей. Она появилась в образе Мальвины. Поддержать девочку пришла знаменитая поэтесса и заслуженный деятель искусств России Лариса Рубальская, которая вручила Арине подарок. А за сценой ее ждал еще один сюрприз — встреча с мамой, которую она не видела более 10 лет.
Анастасия Яшкина представила необычный взгляд на классический танец. О своем детстве участница вспоминает с печалью: семью разрушил алкоголь. И в танце конкурсантки чувствовалась боль из прошлого. Ее номер на пуантах заслужил горячую похвалу солистки Большого театра Кристины Кретовой, которая заявила о готовности заниматься с девочкой в будущем.
Вика Коротких в прошлом пережила голод и до сих пор не может простить родителей. Но, несмотря на тяжелые события в детстве, теперь она двигается к своей мечте. На сцене она появилась в образе Шерлока Холмса.
Алексей Савельев-Белоусов, который в отборочном туре задорно исполнил брейк-данс, на этот раз появился в лирическом образе. Член жюри Анастасия Заворотнюк после его выступления прямо заявила, что считает его очень талантливым. Высоко оценили его выступление и другие судьи, которые признали, что их тронул их танец.
Айдана Шатемирова из Киргизии пережила многое. Отец избивал мать у нее на глазах. Но на сцене девочка преобразилась, рассказав в своем танце историю восточного народа. Кристина Кретова не стала скрывать, что эта участница является одной из ее фаворитов.
Юля Веткан и Лера Дечули впервые в жизни вышли на сцену в новом амплуа: девочки появились в образе ковбоев. Их номер, наполненный юмором, вызвал искренний смех у членов жюри. А за сценой Валерию ждал сюрприз — встреча с тетей, которую она последний раз видела так давно, что не могла и вспомнить, когда.
Все выступавшие в итоге оказались в комнате ожидания, что еще больше осложнило выбор для судей. В финале каждый из членов жюри назвал по одному участнику, таким образом определив полуфиналистов. Кто те четверо ребят, которым удалось пройти в следующий тур? Ответ — в видеоматериале выпуска «Ты супер! Танцы».
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии. Новый выпуск проекта смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 4 ноября, в 20:00.
Комментарии