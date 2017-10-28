Полиция изучает видео избиения москвичкой кота за порванные шторы

Полиция Москвы заинтересовалась видеозаписью, на которой женщина жестоко избивает кота за порванные шторы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России, «по факту размещенного в Сети видео проводится проверка».
Ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой женщина избивает кота и кидает его об стену. В ходе издевательств над животным она заявляет, что Томас якобы порвал шторы за 25 тысяч долларов.
Ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой женщина избивает кота и кидает его об стену. В ходе издевательств над животным она заявляет, что Томас якобы порвал шторы за 25 тысяч долларов.
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