Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра
    Полиция изучает видео избиения москвичкой кота за порванные шторы. жестокость, животные, Москва, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция изучает видео избиения москвичкой кота за порванные шторы

    Полиция изучает видео избиения москвичкой кота за порванные шторы

    13 комментариев
    • Фото: Светлана Дараселия / vk.com
    Полиция изучает видео избиения москвичкой кота за порванные шторы

    Полиция изучает видео избиения москвичкой кота за порванные шторы

    Полиция изучает видео избиения москвичкой кота за порванные шторы
    • Фото: Светлана Дараселия / vk.com

      • Полиция Москвы заинтересовалась видеозаписью, на которой женщина жестоко избивает кота за порванные шторы.

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России, «по факту размещенного в Сети видео проводится проверка».

      Ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой женщина избивает кота и кидает его об стену. В ходе издевательств над животным она заявляет, что Томас якобы порвал шторы за 25 тысяч долларов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru