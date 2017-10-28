ДТП на ледяной дороге: стоит ли судиться с коммунальщиками

Первые морозы и снегопады превращают дороги в поле битвы. Но для коммунальщиков зима опять приходит внезапно. Заставят ли уголовные дела их заранее готовиться и слушать прогнозы?
Массовая авария в Ульяновске: на покрытом ледяной коркой мосту влетели друг в друга 12 машин. Руслан Музафаров, пассажир одной из легковушек, получил тяжкий вред здоровью — сломал плечо.
Все произошло из-за того, что коммунальщики не обработали дорогу. Местная прокуратура потребовала завести уголовное дело на руководство местного «Дорремстроя».
О том, что погода готовит коварный сюрприз, коммунальщиков предупреждали дважды. Сообщения о заморозках в дежурную службу «Дорремстроя» синоптики и МЧС отправляли за 12 часов до аварии. Подрядчики открещиваются: предупреждений не было.
Более того, дорога была обработана, заявляет начальник участка, а в ДТП обвиняет водителей, которые, по его словам, превышали скорость и не соблюдали дистанцию.
«Сами виноваты» — любимый аргумент коммунальщиков в судах. Судиться с коммунальными службами — и долго, и трудно, но необходимо, уверены активисты движения «Убитые дороги России».
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Все произошло из-за того, что коммунальщики не обработали дорогу. Местная прокуратура потребовала завести уголовное дело на руководство местного «Дорремстроя».
О том, что погода готовит коварный сюрприз, коммунальщиков предупреждали дважды. Сообщения о заморозках в дежурную службу «Дорремстроя» синоптики и МЧС отправляли за 12 часов до аварии. Подрядчики открещиваются: предупреждений не было.
Более того, дорога была обработана, заявляет начальник участка, а в ДТП обвиняет водителей, которые, по его словам, превышали скорость и не соблюдали дистанцию.
«Сами виноваты» — любимый аргумент коммунальщиков в судах. Судиться с коммунальными службами — и долго, и трудно, но необходимо, уверены активисты движения «Убитые дороги России».
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
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