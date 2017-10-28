«Еда живая и мертвая» — программа о том, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше, представляет вашему вниманию пять научных принципов правильного похудения.
Забудьте о диетах. Путешественник и блогер Сергей Доля не раз пытался сбросить лишние килограммы с помощью диет, но безуспешно: вес не только возвращался, но и порой достигал новых высот. Начались проблемы со здоровьем, три года назад у Сергея и вовсе едва не остановилось сердце. Врач помог Сергею понять: нужно в корне решать проблему, а не чередовать жесткие диеты и бесконтрольное поглощение калорий. К тому же суровые ограничения могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. А правильное питание потому и правильное, что и похудеть поможет, и здоровье улучшит.
Итак, что же есть, чтобы похудеть? Прежде всего, овощи! В них мало калорий, зато много пользы. Да и голод они отлично утоляют за счет объема. Все просто: сначала нужно мысленно поделить тарелку на две части и заполнить половину любыми овощами. Оставшееся место тоже поделить пополам — на одну четверть положить гарнир (крупы, макароны или картошку), на вторую — основное белковое блюдо — мясо, рыбу или бобовые.
А еще худеть надо обязательно со вкусом, иначе долго вы не продержитесь. Низкокалорийное — не значит скучное. Изучайте рецепты блюд из овощей — это огромный невероятно интересный мир. Прежде всего стоит поэкспериментировать с салатными заправками. Например, приготовить соус из оливкового масла и бальзамического уксуса, соевого соуса и меда, или, например, из цитрусовых.
Но, вообще, удовольствие надо учиться получать не только и не столько от еды. Это важно потому, что едой многие люди пытаются заглушить стресс. Некоторые едят автоматически, например, смотря телевизор, а пищей нужно наслаждаться, каждым кусочком. Ну и находить другие радости в жизни, хотя перестроиться и непросто.
Кстати, парадокс, но иногда стоит позволять себе что-то вредное. Диетологи даже называют этот прием «читмил» — дословно с английского означает «жульничество с едой». Фокус в том, что, иногда позволяя себе что-то вредное, но вкусное, человек в итоге дольше придерживается сбалансированного питания, и у него не возникает желания бросить начатое. Для такого «запланированного срыва» подойдут пицца, кусок торта, мороженое — только не все сразу, а лучше что-то одно.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Итак, что же есть, чтобы похудеть? Прежде всего, овощи! В них мало калорий, зато много пользы. Да и голод они отлично утоляют за счет объема. Все просто: сначала нужно мысленно поделить тарелку на две части и заполнить половину любыми овощами. Оставшееся место тоже поделить пополам — на одну четверть положить гарнир (крупы, макароны или картошку), на вторую — основное белковое блюдо — мясо, рыбу или бобовые.
А еще худеть надо обязательно со вкусом, иначе долго вы не продержитесь. Низкокалорийное — не значит скучное. Изучайте рецепты блюд из овощей — это огромный невероятно интересный мир. Прежде всего стоит поэкспериментировать с салатными заправками. Например, приготовить соус из оливкового масла и бальзамического уксуса, соевого соуса и меда, или, например, из цитрусовых.
Но, вообще, удовольствие надо учиться получать не только и не столько от еды. Это важно потому, что едой многие люди пытаются заглушить стресс. Некоторые едят автоматически, например, смотря телевизор, а пищей нужно наслаждаться, каждым кусочком. Ну и находить другие радости в жизни, хотя перестроиться и непросто.
Кстати, парадокс, но иногда стоит позволять себе что-то вредное. Диетологи даже называют этот прием «читмил» — дословно с английского означает «жульничество с едой». Фокус в том, что, иногда позволяя себе что-то вредное, но вкусное, человек в итоге дольше придерживается сбалансированного питания, и у него не возникает желания бросить начатое. Для такого «запланированного срыва» подойдут пицца, кусок торта, мороженое — только не все сразу, а лучше что-то одно.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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