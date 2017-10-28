Утка: секреты выбора и рецепты приготовления

По правилам в России запрещено продавать утиные яйца — они считаются небезопасными в плане сальмонеллеза. Сама утка очень любима поварами и гурманами — из нее делают настоящие шедевры, хотя это и не очень просто.
Утиные яйца подавать в российском общепите запрещено. Считается, что они чаще куриных бывают заражены сальмонеллой. Но ведь фермеры-то продают. Авторы программы «Еда живая и мертвая» купили и отправили такие яйца на микробиологические исследования, и им повезло: ничего опасного в этих яйцах не нашли. Так что дегустация глазуньи из утиных яиц риска для шеф-повара Павла Рогожина не несла.
А как быть с самой уткой? Выбрать хорошую охлажденную тушку несложно: она должна быть кремового или желтоватого цвета, без подтеков, крови и синяков. Фермерская птица, как правило, жирнее, появляется ближе к осени. Фабричный бройлер продается круглый год, жира у него обычно меньше.
Но как приготовить ее правильно? Утка не так проста, как курица, и многим кажется слишком жесткой и сухой. Профессионалы подсказывают некоторые тонкости. Прослойка жира между кожицей и мясом на утиной грудке — настоящая подушка безопасности от высыхания. Шеф-повар Кирилл Еселев советует сделать несколько надрезов — так жир будет вытекать. А готовить нужно буквально считаные минуты — обжарить с двух сторон и немного запечь в духовке. Кирилл рекомендует гарнир из кус-куса и тыквы, подает с острым апельсиновым соусом.
Другой вариант нежного приготовления утки подходит для терпеливых. Шеф-повар Максим Фисун предлагает мариновать — имбирь, бадьян и паприку смешать с маслом и добавить к мясу.
Но абсолютно беспроигрышный вариант приготовления утки — измельченное мясо в качестве начинки для пирога. Шеф-повар Антон Калер использует и ножки, и грудку. Видимый жир срезает, мелко рубит, всю начинку перемешивает, маринует и выкладывает на песочное тесто. Традиционная заливка — смесь яиц и сливок. Пока пирог доходит в духовке, Антон делает украшение из лука и свеклы.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
А как быть с самой уткой? Выбрать хорошую охлажденную тушку несложно: она должна быть кремового или желтоватого цвета, без подтеков, крови и синяков. Фермерская птица, как правило, жирнее, появляется ближе к осени. Фабричный бройлер продается круглый год, жира у него обычно меньше.
Но как приготовить ее правильно? Утка не так проста, как курица, и многим кажется слишком жесткой и сухой. Профессионалы подсказывают некоторые тонкости. Прослойка жира между кожицей и мясом на утиной грудке — настоящая подушка безопасности от высыхания. Шеф-повар Кирилл Еселев советует сделать несколько надрезов — так жир будет вытекать. А готовить нужно буквально считаные минуты — обжарить с двух сторон и немного запечь в духовке. Кирилл рекомендует гарнир из кус-куса и тыквы, подает с острым апельсиновым соусом.
Другой вариант нежного приготовления утки подходит для терпеливых. Шеф-повар Максим Фисун предлагает мариновать — имбирь, бадьян и паприку смешать с маслом и добавить к мясу.
Но абсолютно беспроигрышный вариант приготовления утки — измельченное мясо в качестве начинки для пирога. Шеф-повар Антон Калер использует и ножки, и грудку. Видимый жир срезает, мелко рубит, всю начинку перемешивает, маринует и выкладывает на песочное тесто. Традиционная заливка — смесь яиц и сливок. Пока пирог доходит в духовке, Антон делает украшение из лука и свеклы.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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