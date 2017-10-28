«Юридический салон», 28 октября

Ирина Панкратова из Москвы попала в аварию, однако в ГАИ ей справку о ДТП не дают, а в страховой организации документ требуют. Она интересуется, законно ли это и что ей делать в сложившейся ситуации?

Сергей Волгин, юрист: «Вы можете спокойно обращаться в свою страховую компанию, несмотря на то, что в правилах обязательного страхования формально требование о наличии справки существует. Закон об обязательном страховании не содержит среди перечня документов справку о дорожно-транспортном происшествии. Если вдруг возникнут проблемы, можете обжаловать действия страховой компании в суде».



Алёна Палёнова из Сочи ехала менять разбитый бампер, а номерной знак временно положила под ветровое стекло. За это ее лишили прав на три месяца. Она интересуется, законно ли это, ведь она не могла закрепить номер на штатном месте.



Сергей Хранцкевич, замначальника отдела ГУОБДД МВД России: «Инспектор прав. Вы должны были прикрепить свой номер стяжками, проволокой или скотчем в месте установки бампера. Если вы не можете закрепить номер в месте его штатного крепления, во избежание нарушения автомобиль придется доставлять в сервис на эвакуаторе».