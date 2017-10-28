Сторонники единства Испании организовали осаду радиостанции в Барселоне

Сенат Испании распустил парламент и лишил должностей руководство автономии. В Мадриде пообещали прекратить мятеж, не уточнив, какими методами. Единство Испании поддержали и другие страны, в том числе Россия.
Вопрос в том, как будет проходить отстранения от должностей депутатов каталонского парламента и местного руководства. Сможет ли Мадрид избежать применения силы? Будет ли введена в Каталонию национальная гвардия Испании? К тому же сторонники единства Испании тоже не будет оставаться безучастными.
Проблема и в том, как обеспечить порядок в Барселоне, когда на улицы города вышли люди, обмотанные не каталонскими, а испанскими флагами. Первое, что они сделали — устроили осаду радиостанции «Радио Каталунья». Демонстранты завесили витрину на входе в здание флагами Испании, разбили стекла и заблокировали сотрудников радиостанции. А в воскресенье в Барселоне должна пройти гигантская манифестация тех, кто не голосовал на референдуме и не признает независимость Каталонии.
Подробности — в видеоматериале.
Проблема и в том, как обеспечить порядок в Барселоне, когда на улицы города вышли люди, обмотанные не каталонскими, а испанскими флагами. Первое, что они сделали — устроили осаду радиостанции «Радио Каталунья». Демонстранты завесили витрину на входе в здание флагами Испании, разбили стекла и заблокировали сотрудников радиостанции. А в воскресенье в Барселоне должна пройти гигантская манифестация тех, кто не голосовал на референдуме и не признает независимость Каталонии.
Подробности — в видеоматериале.
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