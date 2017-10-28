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Квартирный вопрос

    Автомобиль рухнул в Москву-реку: погиб пассажир

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    Автомобиль рухнул в Москву-реку: погиб пассажир

    Автомобиль рухнул в <nobr>Москву-реку</nobr>: погиб пассажир

    Столичные полицейские выясняют причины смертельного ДТП в центре города.

    На Новодевичьей набережной автомобиль рухнул в Москву-реку. Находившийся в машине человек погиб.

    Управление ГИБДД по Москве: «На пересечении Новодевичьей набережной и Хамовнического Вала легковой автомобиль вылетел в Москву-реку. В результате происшествия погиб один человек».

    Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МЧС уточняет, что жертвой аварии стал пассажир, а вот водитель выжил. По предварительным данным, последний в момент ЧП находился в нетрезвом состоянии.

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