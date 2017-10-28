Автомобиль рухнул в Москву-реку: погиб пассажир

Столичные полицейские выясняют причины смертельного ДТП в центре города.
На Новодевичьей набережной автомобиль рухнул в Москву-реку. Находившийся в машине человек погиб.
Управление ГИБДД по Москве: «На пересечении Новодевичьей набережной и Хамовнического Вала легковой автомобиль вылетел в Москву-реку. В результате происшествия погиб один человек».
Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МЧС уточняет, что жертвой аварии стал пассажир, а вот водитель выжил. По предварительным данным, последний в момент ЧП находился в нетрезвом состоянии.
Управление ГИБДД по Москве: «На пересечении Новодевичьей набережной и Хамовнического Вала легковой автомобиль вылетел в Москву-реку. В результате происшествия погиб один человек».
Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МЧС уточняет, что жертвой аварии стал пассажир, а вот водитель выжил. По предварительным данным, последний в момент ЧП находился в нетрезвом состоянии.
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