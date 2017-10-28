Армейской авиации ВКС России исполнилось 69 лет

Сегодня свой профессиональный праздник отмечает армейская авиация Воздушно-космических сил.

28 октября 1948 года в Вооруженных силах СССР была сформирована первая эскадрилья, оснащенная вертолетами. С тех пор эти подразделения стали отдельным родом авиации, выполняли задачи во многих горячих точках — как на территории России, так и за ее пределами.



В Минобороны сообщили: только в этом году проведено более 100 летных учений, совершено более четырех тысяч вылетов с бомбометанием и реальными пусками ракет.