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Квартирный вопрос
    Армейской авиации ВКС России исполнилось 69 лет. авиация, армия и флот РФ, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАрмейской авиации ВКС России исполнилось 69 лет

    Армейской авиации ВКС России исполнилось 69 лет

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    Армейской авиации ВКС России исполнилось 69 лет

    Армейской авиации ВКС России исполнилось 69 лет

    Армейской авиации ВКС России исполнилось 69 лет

      Сегодня свой профессиональный праздник отмечает армейская авиация Воздушно-космических сил.

      28 октября 1948 года в Вооруженных силах СССР была сформирована первая эскадрилья, оснащенная вертолетами. С тех пор эти подразделения стали отдельным родом авиации, выполняли задачи во многих горячих точках — как на территории России, так и за ее пределами.

      В Минобороны сообщили: только в этом году проведено более 100 летных учений, совершено более четырех тысяч вылетов с бомбометанием и реальными пусками ракет.

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