В ВМС Великобритании разгорелся скандал вокруг подводников из-за секса и наркотиков

Девять
моряков-подводников, которые проходили службу на атомной подлодке HMS Vigilant, уволили после того, как они сдали положительный тест на наркотики.
Вокруг экипажа HMS Vigilant в Великобритании разгорелся скандал. Девять моряков были уволены со службы после того, как в их крови обнаружили следы употребления кокаина. По данным The Telegraph, в ВМС подозревают, что экипаж устраивал вечеринки с наркотиками.
Помимо этого, атомная подлодка окружена серией секс-скандалов. Одного из подводников обвиняют в занятии сексом с проституткой. А еще один самовольно отлучился со службы, чтобы увидеться со своей девушкой.
В СМИ попали скандальные подробности и интимной жизни командира HMS Vigilant и его заместителя. Их обвинили во «внеслужебных отношениях» с женщинами на борту подлодки. Речь идет об их подчиненных. Стоит отметить, что женщин начали принимать на службу на британские подлодки три года назад.
Сообщается, что шумиха вокруг экипажа атомной подлодки ВМС Великобритании привела в бешенство главу Минобороны страны Майкла Фэллона.
Помимо этого, атомная подлодка окружена серией секс-скандалов. Одного из подводников обвиняют в занятии сексом с проституткой. А еще один самовольно отлучился со службы, чтобы увидеться со своей девушкой.
В СМИ попали скандальные подробности и интимной жизни командира HMS Vigilant и его заместителя. Их обвинили во «внеслужебных отношениях» с женщинами на борту подлодки. Речь идет об их подчиненных. Стоит отметить, что женщин начали принимать на службу на британские подлодки три года назад.
Сообщается, что шумиха вокруг экипажа атомной подлодки ВМС Великобритании привела в бешенство главу Минобороны страны Майкла Фэллона.
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