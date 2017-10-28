Премии правительства получат 126 ученых из разных регионов России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 126 ежегодных премий в области науки и техники. Размер каждой премии — 2 млн рублей.
Отмечается, что в 2017 году премий удостоены работы приборостроения, космоса и авиации, химии, нефтехимии, металлургии, энергетики, строительства, производства животноводческой продукции, охраны природы. Среди авторов работ — представители 18 российских регионов, сообщает сайт кабмина.
Из распоряжения: «Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2017 года и присваивается звание „Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники“ 126 соискателям. В их числе семь академиков, два члена-корреспондента Российской академии наук, один член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, 45 докторов наук и 43 кандидата наук».
Размер премии составляет 2 млн рублей.
Из распоряжения: «Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2017 года и присваивается звание „Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники“ 126 соискателям. В их числе семь академиков, два члена-корреспондента Российской академии наук, один член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, 45 докторов наук и 43 кандидата наук».
Размер премии составляет 2 млн рублей.
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