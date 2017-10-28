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    Десятки артистов съехались в Луганск на фестиваль «Цирковое будущее». Луганск, Украина, фестивали и конкурсы, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесятки артистов съехались в Луганск на фестиваль «Цирковое будущее»

    Десятки артистов съехались в Луганск на фестиваль «Цирковое будущее»

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    Десятки артистов съехались в Луганск на фестиваль «Цирковое будущее»

    Десятки артистов съехались в Луганск на фестиваль «Цирковое будущее»

    Десятки артистов съехались в Луганск на фестиваль «Цирковое будущее»

      В Луганске открылся масштабный фестиваль «Цирковое будущее».

      Праздничное настроение зрителям дарят еще на входе в цирк, здание которого пришлось восстанавливать после обстрелов в 2014 году. Себя показать и на других посмотреть съехались молодые коллективы Донбасса, России, Белоруссии, Литвы, Италии, Швейцарии и даже Украины.

      Самые младшие участники еще даже не ходят в школу. О том, что именно искусство способно объединить, несмотря на все политические передряги, говорят и организаторы фестиваля, и конкурсанты.

      Валентина Савина, худрук государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева: «Мы не касаемся политики, мы делимся искусством. И когда три года назад возобновился фестиваль, мы видели слезы на глазах у жителей, они не верили, что праздник состоялся. А сегодня они уже привыкли и об этом говорит полный зал».

      Мастерство юных талантов манежа оценят эксперты из России, Европы и США. В воскресенье фестиваль завершится церемонией вручения призов и грандиозным гала-концертом.

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