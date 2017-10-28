Десятки артистов съехались в Луганск на фестиваль «Цирковое будущее»

В Луганске открылся масштабный фестиваль «Цирковое будущее».

Праздничное настроение зрителям дарят еще на входе в цирк, здание которого пришлось восстанавливать после обстрелов в 2014 году. Себя показать и на других посмотреть съехались молодые коллективы Донбасса, России, Белоруссии, Литвы, Италии, Швейцарии и даже Украины.



Самые младшие участники еще даже не ходят в школу. О том, что именно искусство способно объединить, несмотря на все политические передряги, говорят и организаторы фестиваля, и конкурсанты.



Валентина Савина, худрук государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева: «Мы не касаемся политики, мы делимся искусством. И когда три года назад возобновился фестиваль, мы видели слезы на глазах у жителей, они не верили, что праздник состоялся. А сегодня они уже привыкли и об этом говорит полный зал».



Мастерство юных талантов манежа оценят эксперты из России, Европы и США. В воскресенье фестиваль завершится церемонией вручения призов и грандиозным гала-концертом.