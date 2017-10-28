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    Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия

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    Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия

    Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия

    Вашингтон никогда не будет воспринимать как должное ядерный статус КНДР, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

    Джеймс Мэттис: «Соединенные Штаты никогда не смирятся с Северной Кореей, обладающей ядерным оружием».

    Глава Пентагона отметил, что ракетно-ядерные эксперименты КНДР не укрепляют ее безопасность, как утверждает Пхеньян, а подрывают ее, передает ТАСС.

    Джеймс Мэттис: «Следование Севера по пути создания атомных бомб и межконтинентальных ракет контрпродуктивно и в реальности снижает его безопасность».

    Мэттис также предостерег Пхеньян от опасной ошибки.

    Джеймс Мэттис: «Любая атака на США или наших союзников обречена на провал. Любое применение ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом, эффективным и подавляющим».

    По словам министра, США выступают за мирное решение ядерной проблемы, но дипломатия лучше работает, «если поддерживается значительной военной силой».

    Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В частности, 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций. Эпицентром напряженности стали американо-северокорейские отношения, стороны регулярно обмениваются воинственными заявлениями вплоть до угроз применения силы.

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