Глава Пентагона предостерег КНДР от применения ядерного оружия

Вашингтон никогда не будет воспринимать как должное ядерный статус КНДР, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
Джеймс Мэттис: «Соединенные Штаты никогда не смирятся с Северной Кореей, обладающей ядерным оружием».
Глава Пентагона отметил, что ракетно-ядерные эксперименты КНДР не укрепляют ее безопасность, как утверждает Пхеньян, а подрывают ее, передает ТАСС.
Джеймс Мэттис: «Следование Севера по пути создания атомных бомб и межконтинентальных ракет контрпродуктивно и в реальности снижает его безопасность».
Мэттис также предостерег Пхеньян от опасной ошибки.
Джеймс Мэттис: «Любая атака на США или наших союзников обречена на провал. Любое применение ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом, эффективным и подавляющим».
По словам министра, США выступают за мирное решение ядерной проблемы, но дипломатия лучше работает, «если поддерживается значительной военной силой».
Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В частности, 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций. Эпицентром напряженности стали американо-северокорейские отношения, стороны регулярно обмениваются воинственными заявлениями вплоть до угроз применения силы.
Глава Пентагона отметил, что ракетно-ядерные эксперименты КНДР не укрепляют ее безопасность, как утверждает Пхеньян, а подрывают ее, передает ТАСС.
Джеймс Мэттис: «Следование Севера по пути создания атомных бомб и межконтинентальных ракет контрпродуктивно и в реальности снижает его безопасность».
Мэттис также предостерег Пхеньян от опасной ошибки.
Джеймс Мэттис: «Любая атака на США или наших союзников обречена на провал. Любое применение ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом, эффективным и подавляющим».
По словам министра, США выступают за мирное решение ядерной проблемы, но дипломатия лучше работает, «если поддерживается значительной военной силой».
Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В частности, 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций. Эпицентром напряженности стали американо-северокорейские отношения, стороны регулярно обмениваются воинственными заявлениями вплоть до угроз применения силы.
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