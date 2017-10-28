Тела 37 человек обнаружены на востоке Ливии

Ливийские военные нашли тела 37 человек в 70 км от города Бенгази на востоке страны.

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Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Ливийской национальной армии, обстоятельства гибели и личности людей не раскрываются. Отмечается, что в последние месяцы в городе и его окрестностях также находили тела убитых.



В стране в настоящее время параллельно существуют две крупные политические силы — поддерживаемое международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и восточный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей (избранному постоянному парламенту, заседающему в Тобруке) и Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.



На фоне непрекращающегося хаоса в Ливии продолжают действовать десятки формирований бывших повстанцев, в рядах которых немало радикальных исламистов, в том числе из «Аль-Каиды» и группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).