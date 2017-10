Редкие негативы с изображением Джона Леннона обнаружены в Великобритании

Как сообщил ТАСС Дейв Мильнер, руководитель отдела маркетинга действующего в Ливерпуле музея The Beatles Story, 26 негативов с фотографиями Джона Леннона, которые ранее никто не видел, появились во время «Дня памятных вещей» 25 октября, когда любой желающий мог принести в музей предметы, связанные с The Beatles.Эксперты базирующегося в Лос-Анджелесе аукционного дома Julien’s Auctions оценили их в 10 тысяч фунтов (13 тысяч долларов).: «Человек, который принес негативы, владел ими более 30 лет, но не был уверен, что они стоят хоть чего-нибудь».Фотографии были сделаны в 1970 году, когда после распада The Beatles Леннон начал свою сольную карьеру. На фото Леннон изображен в черной водолазке, у музыканта короткие волосы и уже ставшие неизменной частью его образа круглые очки.Негативы станут частью аукциона, который пройдет в музее The Beatles в октябре следующего года. А до того момента они будут выставлены на всеобщее обозрение в рамках экспозиции.