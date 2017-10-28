Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!

    Редкие негативы с изображением Джона Леннона обнаружены в Великобритании

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    Редкие негативы с изображением Джона Леннона обнаружены в Великобритании

    Редкие негативы с изображением Джона Леннона обнаружены в Великобритании

    Редкие негативы с изображением Джона Леннона обнаружены в Великобритании
  • Фото: Associated Press © 2017, Jens Meyer

    • Редкие негативы, на которых запечатлен один из основателей рок-группы The Beatles Джон Леннон, обнаружены на родине британского музыканта в Ливерпуле.

    Как сообщил ТАСС Дейв Мильнер, руководитель отдела маркетинга действующего в Ливерпуле музея The Beatles Story, 26 негативов с фотографиями Джона Леннона, которые ранее никто не видел, появились во время «Дня памятных вещей» 25 октября, когда любой желающий мог принести в музей предметы, связанные с The Beatles.

    Эксперты базирующегося в Лос-Анджелесе аукционного дома Julien’s Auctions оценили их в 10 тысяч фунтов (13 тысяч долларов).

    Дейв Мильнер: «Человек, который принес негативы, владел ими более 30 лет, но не был уверен, что они стоят хоть чего-нибудь».

    Фотографии были сделаны в 1970 году, когда после распада The Beatles Леннон начал свою сольную карьеру. На фото Леннон изображен в черной водолазке, у музыканта короткие волосы и уже ставшие неизменной частью его образа круглые очки.

    Негативы станут частью аукциона, который пройдет в музее The Beatles в октябре следующего года. А до того момента они будут выставлены на всеобщее обозрение в рамках экспозиции.

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