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    Трамп рассказал, почему навсегда отказался от алкоголя и сигарет

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    Трамп рассказал, почему навсегда отказался от алкоголя и сигарет

    Трамп рассказал, почему навсегда отказался от алкоголя и сигарет

    Президент США Дональд Трамп рассказал, как пример старшего брата заставил его навсегда отказаться от алкоголя и табака.

    Как сообщает газета The Washington Post, один из братьев президента, Фред Трамп, страдал от алкоголизма большую часть жизни и умер в возрасте 43 лет.

    Дональд Трамп: «У меня был брат Фред. Отличный парень, самый красивый парень, замечательный человек, намного лучше меня. Но у него была проблема. У него была проблема с алкоголем, и он говорил мне: „Не пей, не пей“».

    По словам Трампа, он уважал брата и послушался его.

    Дональд Трамп: «Я усвоил этот урок благодаря Фреду».

    Трамп сделал борьбу с «опиоидной эпидемией» ключевым пунктом своей предвыборной кампании в 2016 году. Президент неоднократно говорил о том, что хорошо знаком с проблемой наркозависимости, поскольку был свидетелем того, как его родной брат борется с этим недугом.

    В четверг он объявил режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения в связи с распространением опиатов. Трамп отметил, что в прошлом году из-за передозировки наркотиков погибли 64 тысячи американцев. По его словам, «в пересчете на душу населения США являются крупнейшим потребителем опиатов в мире».

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