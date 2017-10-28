Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских художников

Рейтинг российских художников, составленных журналом Forbes на основе продаж ярмарки
Cosmoscow-2017 и аукционных торгов за последние два года, возглавил 55-летний Валерий Кошляков.
Как сообщается на сайте журнала, впервые в 2017 году ярмарка современного искусства Cosmoscow огласила цифры продаж, суммарный объем которых оценен приблизительно в 1,16 млн евро. Издание отмечает, что объем продаж работ Кошлякова составил более 147 тысяч евро.
Второе место занял 37-летний волгоградец Владимир Потапов, заработавший 117 тысяч евро. Третье место с объемом продаж в 100 тысяч евро получил популярный автор инсталляций и арт-объектов Виталий Пушницкий из Санкт- Петербурга.
Несмотря на свое фундаментальное художественное образование, Кошляков выбрал для своего творчества работу с нестандартными материалами, он делал работы из гофрокартона, пакетов для мусора, скотча и упаковочных материалов, что и принесло ему известность. Закончив Ростовское художественное училище имени Грекова, художник родом из Сальска переехал в Москву.
Работы Кошлякова находятся в коллекции Третьяковской галереи, Музея современного искусства во Франции, а также в частных собраниях по всему миру.
Второе место занял 37-летний волгоградец Владимир Потапов, заработавший 117 тысяч евро. Третье место с объемом продаж в 100 тысяч евро получил популярный автор инсталляций и арт-объектов Виталий Пушницкий из Санкт- Петербурга.
Несмотря на свое фундаментальное художественное образование, Кошляков выбрал для своего творчества работу с нестандартными материалами, он делал работы из гофрокартона, пакетов для мусора, скотча и упаковочных материалов, что и принесло ему известность. Закончив Ростовское художественное училище имени Грекова, художник родом из Сальска переехал в Москву.
Работы Кошлякова находятся в коллекции Третьяковской галереи, Музея современного искусства во Франции, а также в частных собраниях по всему миру.
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