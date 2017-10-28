Заразивший ВИЧ более 30 женщин итальянец осужден на 24 года

Суд Рима приговорил к 24 годам заключения мужчину, признанного виновным в заражении
ВИЧ-инфекцией свыше 30 молодых девушек.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, 33-летний Валентино Таллуто был арестован в конце 2015 года в результате девятимесячного расследования.
Первой подавшей на него заявление оказалась девушка, с которой Таллуто познакомился в чате. После полового контакта с ним она обнаружила у себя наличие ВИЧ-инфекции. Вскоре к ней присоединились еще пять его жертв, которые из-за общего несчастья нашли друг друга в Facebook.
Общее число зараженных Таллуто девушек превысило 30, еще порядка 20 посчастливилось не инфицироваться.
Сторона обвинения требовала для Таллуто пожизненного заключения. Прокурор Элена Нери на суде сравнивала его с «камикадзе, который взрывается в толпе девушек». Сам же преступник месяц назад заявил, что не заражал женщин умышленно и «не считает себя плохим человеком». По его словам, если бы он хотел заразить больше человек, он бы сохранял анонимность и искал случайные связи.
Первой подавшей на него заявление оказалась девушка, с которой Таллуто познакомился в чате. После полового контакта с ним она обнаружила у себя наличие ВИЧ-инфекции. Вскоре к ней присоединились еще пять его жертв, которые из-за общего несчастья нашли друг друга в Facebook.
Общее число зараженных Таллуто девушек превысило 30, еще порядка 20 посчастливилось не инфицироваться.
Сторона обвинения требовала для Таллуто пожизненного заключения. Прокурор Элена Нери на суде сравнивала его с «камикадзе, который взрывается в толпе девушек». Сам же преступник месяц назад заявил, что не заражал женщин умышленно и «не считает себя плохим человеком». По его словам, если бы он хотел заразить больше человек, он бы сохранял анонимность и искал случайные связи.
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