Захарова: РФ прорабатывает ответные меры на ограничения в отношении RT и Sputnik

Правительство России прорабатывает ответные меры на решение компании Twitter снять всю рекламу с аккаунтов телеканала RT и информагентства Sputnik.
Как сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «это сейчас прорабатывается».
Мария Захарова: «У нас есть такое понятие как межведомственное согласование, потому что такие меры предполагают выработку консолидированной позиции, которая будет основана, безусловно, на российском законодательстве. Это не наш выбор».
По словам Захаровой, конкуренция в медийной сфере должна происходить между СМИ на основании качества предлагаемого материала.
Мария Захарова: «Использовать административную дубину, а тем более весь арсенал спецслужб США — это игра уже не по правилам, это уже бои без правил. Вот на это мы отвечать будем».
Ранее в компании Twitter пояснили, что решение убрать рекламу со страниц телеканала и информагентства основано на проверке в отношении сообщений о выборах 2016 года в США и «выводах разведывательного сообщества США о том, что RT и Sputnik делали попытки вмешиваться в выборы от лица российского руководства».
В компании уточнили, что RT и Sputnik имеют право оставаться на площадке Twitter, но уже внесенные и будущие платежи за размещение рекламы на сервисе будут удерживаться. В МИД РФ это назвали «очередным агрессивным шагом».
Мария Захарова: «У нас есть такое понятие как межведомственное согласование, потому что такие меры предполагают выработку консолидированной позиции, которая будет основана, безусловно, на российском законодательстве. Это не наш выбор».
По словам Захаровой, конкуренция в медийной сфере должна происходить между СМИ на основании качества предлагаемого материала.
Мария Захарова: «Использовать административную дубину, а тем более весь арсенал спецслужб США — это игра уже не по правилам, это уже бои без правил. Вот на это мы отвечать будем».
Ранее в компании Twitter пояснили, что решение убрать рекламу со страниц телеканала и информагентства основано на проверке в отношении сообщений о выборах 2016 года в США и «выводах разведывательного сообщества США о том, что RT и Sputnik делали попытки вмешиваться в выборы от лица российского руководства».
В компании уточнили, что RT и Sputnik имеют право оставаться на площадке Twitter, но уже внесенные и будущие платежи за размещение рекламы на сервисе будут удерживаться. В МИД РФ это назвали «очередным агрессивным шагом».
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