Глава Минобрнауки подписала приказ о сохранении за Мединским ученой степени

Глава Минобрнауки Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени доктора наук министра культуры РФ Владимира Мединского. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте ведомства.
Из приказа: «Отказать Козлякову Вячеславу Николаевичу, Ерусалимскому Константину Юрьевичу, Бабицкому Ивану Федоровичу в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича».
История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий обратился в Минобрнауки с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков», «не имеет научной ценности».
Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, однако затем отозвала ее оттуда. Диссовет МГУ, а впоследствии и диссовет Белгородского университета не нашли необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты, а также оснований для лишения министра культуры ученой степени.
Экспертный совет ВАК по истории 2 октября рекомендовал лишить Мединского ученой степени. Ряд ученых назвали решение оценочным. Президиум ВАК 20 октября рекомендовал Министерству образования и науки РФ сохранить за министром ученую степень доктора исторических наук.
История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий обратился в Минобрнауки с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков», «не имеет научной ценности».
Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, однако затем отозвала ее оттуда. Диссовет МГУ, а впоследствии и диссовет Белгородского университета не нашли необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты, а также оснований для лишения министра культуры ученой степени.
Экспертный совет ВАК по истории 2 октября рекомендовал лишить Мединского ученой степени. Ряд ученых назвали решение оценочным. Президиум ВАК 20 октября рекомендовал Министерству образования и науки РФ сохранить за министром ученую степень доктора исторических наук.
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