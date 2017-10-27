МИД РФ: позиция Москвы по вопросу Каталонии остается неизменной

Позиция Москвы по вопросу Каталонии остается неизменной и последовательной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.
Как заявила РИА Новости представитель МИД РФ, позиция Москвы по этому вопросу не изменилась.
Мария Захарова: «Наша позиция по этому вопросу была последовательной, и она не изменилась. Она неоднократно публиковалась на сайте МИД РФ. Мы эту позицию высказывали до референдума, во время референдума и сразу после референдума, а также неоднократно, когда предпринимались соответствующие шаги Мадридом, региональными представителями. Хочу еще раз подчеркнуть, наша позиция не изменилась».
В Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признали испанские власти. За независимость, по данным каталонских властей, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%. Правительство Испании постановило ограничить автономию Каталонии.
Ранее МИД РФ заявлял, что, руководствуясь основополагающими принципами международного права, рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании. В Москве также выражали надежду, что ситуация будет урегулирована через диалог строго в рамках испанского законодательства «в интересах единой и процветающей Испании при соблюдении гарантий прав и свобод всех граждан этой страны».
Как заявила РИА Новости представитель МИД РФ, позиция Москвы по этому вопросу не изменилась.
Мария Захарова: «Наша позиция по этому вопросу была последовательной, и она не изменилась. Она неоднократно публиковалась на сайте МИД РФ. Мы эту позицию высказывали до референдума, во время референдума и сразу после референдума, а также неоднократно, когда предпринимались соответствующие шаги Мадридом, региональными представителями. Хочу еще раз подчеркнуть, наша позиция не изменилась».
В Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признали испанские власти. За независимость, по данным каталонских властей, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%. Правительство Испании постановило ограничить автономию Каталонии.
Ранее МИД РФ заявлял, что, руководствуясь основополагающими принципами международного права, рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании. В Москве также выражали надежду, что ситуация будет урегулирована через диалог строго в рамках испанского законодательства «в интересах единой и процветающей Испании при соблюдении гарантий прав и свобод всех граждан этой страны».
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