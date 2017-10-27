Набиуллина рассказала Путину о необходимости национальной финансовой инфраструктуры

Сегодня ситуацию в банковском секторе обсудил Владимир Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной в Ново-Огарёве .

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Путин

Центробанк

Владимир Путин: «Вначале хотел услышать вашу оценку финансовой системы страны, банковской системы, и потом, я знаю, вы хотели рассказать о новых технологиях, составляющих текущей работы. Пожалуйста».



Эльвира Набиуллина: «По финансовой инфраструктуре хотела сказать. На наш взгляд, очень важно, чтобы мы не оказались в той ситуации, что три года назад, когда был ограничен доступ к финансовым рынкам и мы срочно создавали национальную систему платежных карт, перестраховочную компанию, рейтинговую индустрию развивали. В финансовых технологиях мы должны выстроить национальную инфраструктуру, которая позволит нам развиваться на собственной базе».



По словам Набиуллиной, прежде всего это удаленная система идентификации: люди хотят получать услуги вне зависимости от того, где находятся. При этом биометрическая система должна быть единой и государственной, с высоким уровнем защиты.