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    «Боровский Бэнкси» превратил переулок в галерею стрит-арта. живопись и художники, искусство, Калужская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Боровский Бэнкси» превратил переулок в галерею стрит-арта

    «Боровский Бэнкси» превратил переулок в галерею стрит-арта

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    «Боровский Бэнкси» превратил переулок в галерею <nobr>стрит-арта</nobr>

    «Боровский Бэнкси» превратил переулок в галерею стрит-арта

    «Боровский Бэнкси» превратил переулок в галерею <nobr>стрит-арта</nobr>

      Уличное искусство — или стрит-арт — сегодня завоевывает все больше российских городов. Это направление, чрезвычайно популярное на Западе, пока еще редко можно встретить у нас, особенно в небольших провинциальных городках.

      Что такое сила искусства, жители древнего города Боровска узнали лет 15 назад, когда их земляк Владимир Овчинников взял в руки краски и кисти, чтобы показать: талантами город славен был всегда.

      Арт в Боровске сейчас есть практически на каждой улице. Но вся жизненная философия художника сконцентрировалась в одном единственном живописном переулке, недалеко от его собственного дома.

      Владимира Овчинникова называют боровским Бэнкси. И хотя его работы не покупают за миллионы, что-то этих двух художников действительно роднит. Они оба имеют свою позицию. Бэнкси — антикапиталист и антиимпериалист, Овчинникова можно назвать «антисоветчиком».

      Глядя на художников, кажется, что без политической платформы в современном уличном искусстве вообще никак, не то что в Лондоне, но и даже в Боровске.

      Подробности — в видеоматериале.

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