«Боровский Бэнкси» превратил переулок в галерею стрит-арта

Уличное искусство — или стрит-арт — сегодня завоевывает все больше российских городов. Это направление, чрезвычайно популярное на Западе, пока еще редко можно встретить у нас, особенно в небольших провинциальных городках.

Что такое сила искусства, жители древнего города Боровска узнали лет 15 назад, когда их земляк Владимир Овчинников взял в руки краски и кисти, чтобы показать: талантами город славен был всегда.



Арт в Боровске сейчас есть практически на каждой улице. Но вся жизненная философия художника сконцентрировалась в одном единственном живописном переулке, недалеко от его собственного дома.



Владимира Овчинникова называют боровским Бэнкси. И хотя его работы не покупают за миллионы, что-то этих двух художников действительно роднит. Они оба имеют свою позицию. Бэнкси — антикапиталист и антиимпериалист, Овчинникова можно назвать «антисоветчиком».



Глядя на художников, кажется, что без политической платформы в современном уличном искусстве вообще никак, не то что в Лондоне, но и даже в Боровске.



Подробности — в видеоматериале.

