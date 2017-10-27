Расследованием крушения Ми-8 у Шпицбергена займется Норвегия

У берегов Шпицбергена продолжаются поиски российского вертолёта
МИ-8, накануне потерпевшего крушение.
На борту Ми-8 находились трое сотрудников мурманского филиала института Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа. Они летели в поселок Баренцбург после выполнения работ в рамках экологических исследований.
Сергей Лесенков, пресс-секретарь Арктического и Антарктического НИИ: «Группа исследователей в тот день по маршруту Баренцбург — Пирамида была доставлена в этот пункт, где выполняла стандартный комплекс гидрологический и экологических наблюдений с отбором проб. После непродолжительного пребывания они возвращались обратно».
Рассматривают разные версии причин катастрофы — возможно, это была ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях или техническая неисправность воздушного судна. Власти Мурманска обещали оказать помощь семьям пассажиров и пилотов пропавшего вертолета.
В Межгосударственном авиационном комитете уточнили, что дело будет вести норвежское Бюро по расследованию происшествий, но к работе комиссии привлекут специалистов МАК.
Пресс-служба МАК: «Согласно положениям Конвенции о международной гражданской авиации, расследование проводит Бюро по расследованию происшествий Норвегии».
Для работы в МАК сформирована группа специалистов, которая уже приступила к работе. Данные о результатах расследования будет представлять норвежская сторона.
Пресс-служба МАК: «Официальное информирование о ходе и результатах расследования осуществляется уполномоченным органом (AIBN) государства, проводящего расследование».
В спасательном центре по Северной Норвегии тем временем заявили, что шансы найти россиян, находившихся в вертолете, живыми минимальны, передает ТАСС.
Координационный спасательный центр по Северной Норвегии: «По всей вероятности, все, кто находились на борту, ушли на дно вместе с вертолетом. Рассчитывать на то, что кто-то до сих пор жив, уже не слишком реалистично. Мы можем надеяться только на то, что кто-то до столкновения с водой тем или иным способом успел покинуть вертолет и сумел добраться вплавь до берега».
Операция пока классифицируется как поисково-спасательная. Но в норвежском спасательном центре отметили, что это формальность, поскольку ее статус не может быть изменен до обнаружения обломков.
С момента начала операции прошло больше суток. Пока найти точное место крушения вертолета не удалось. О падении борта свидетельствуют обнаруженные следы горючего и пузыри воздуха на воде в нескольких километрах от запланированного места посадки Ми-8.
В Шпицберген должны доставить трехметровую беспилотную субмарину «Хугин», которая поможет в поисках. На архипелаг также долен прибыть Ил-76 с российскими спасателями.
Сергей Лесенков, пресс-секретарь Арктического и Антарктического НИИ: «Группа исследователей в тот день по маршруту Баренцбург — Пирамида была доставлена в этот пункт, где выполняла стандартный комплекс гидрологический и экологических наблюдений с отбором проб. После непродолжительного пребывания они возвращались обратно».
Рассматривают разные версии причин катастрофы — возможно, это была ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях или техническая неисправность воздушного судна. Власти Мурманска обещали оказать помощь семьям пассажиров и пилотов пропавшего вертолета.
В Межгосударственном авиационном комитете уточнили, что дело будет вести норвежское Бюро по расследованию происшествий, но к работе комиссии привлекут специалистов МАК.
Пресс-служба МАК: «Согласно положениям Конвенции о международной гражданской авиации, расследование проводит Бюро по расследованию происшествий Норвегии».
Для работы в МАК сформирована группа специалистов, которая уже приступила к работе. Данные о результатах расследования будет представлять норвежская сторона.
Пресс-служба МАК: «Официальное информирование о ходе и результатах расследования осуществляется уполномоченным органом (AIBN) государства, проводящего расследование».
В спасательном центре по Северной Норвегии тем временем заявили, что шансы найти россиян, находившихся в вертолете, живыми минимальны, передает ТАСС.
Координационный спасательный центр по Северной Норвегии: «По всей вероятности, все, кто находились на борту, ушли на дно вместе с вертолетом. Рассчитывать на то, что кто-то до сих пор жив, уже не слишком реалистично. Мы можем надеяться только на то, что кто-то до столкновения с водой тем или иным способом успел покинуть вертолет и сумел добраться вплавь до берега».
Операция пока классифицируется как поисково-спасательная. Но в норвежском спасательном центре отметили, что это формальность, поскольку ее статус не может быть изменен до обнаружения обломков.
С момента начала операции прошло больше суток. Пока найти точное место крушения вертолета не удалось. О падении борта свидетельствуют обнаруженные следы горючего и пузыри воздуха на воде в нескольких километрах от запланированного места посадки Ми-8.
В Шпицберген должны доставить трехметровую беспилотную субмарину «Хугин», которая поможет в поисках. На архипелаг также долен прибыть Ил-76 с российскими спасателями.
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