Мясопереработчики не испугались введения свиного эмбарго

Член правления Национального союза мясопереработчиков, председатель экспертного совета по отраслевому госрегулированию Сергей Шмелёв не видит ничего страшного в том, что Россия запретила ввоз свиней из ряда стран.
Ранее сообщалось, что правительство расширило список запрещенных к ввозу в РФ товаров из ЕС, США и ряда других стран. Под запрет попали живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных.
Сергей Шмелёв: «По свинине сегодня Россия обеспечена собственной продукцией на 90%. По субпродуктам у нас существуют давние связи с Южной Америкой. В общем-то, своего ливера у нас не так много. Но мы можем традиционно брать его в Южной Америке, так же как мы берем сегодня говядину, которой нам хронически не хватает. Имею в виду мясопереработчиков, потому что в СССР всю жизнь разводили скот молочного направления, а мясное направление мы только сейчас начали разводить».
Он отметил, что поддерживает это эмбарго и не видит в нем «ничего страшного». По его словам, Россия может рассчитывать на Бразилию, Аргентину, Чили и другие страны, сообщает газета «Известия».
Сергей Шмелёв: «По свинине сегодня Россия обеспечена собственной продукцией на 90%. По субпродуктам у нас существуют давние связи с Южной Америкой. В общем-то, своего ливера у нас не так много. Но мы можем традиционно брать его в Южной Америке, так же как мы берем сегодня говядину, которой нам хронически не хватает. Имею в виду мясопереработчиков, потому что в СССР всю жизнь разводили скот молочного направления, а мясное направление мы только сейчас начали разводить».
Он отметил, что поддерживает это эмбарго и не видит в нем «ничего страшного». По его словам, Россия может рассчитывать на Бразилию, Аргентину, Чили и другие страны, сообщает газета «Известия».
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