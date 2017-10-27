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Невский. Проверка на прочность

    Мясопереработчики не испугались введения свиного эмбарго

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    Мясопереработчики не испугались введения свиного эмбарго

    Мясопереработчики не испугались введения свиного эмбарго

    Мясопереработчики не испугались введения свиного эмбарго

    Член правления Национального союза мясопереработчиков, председатель экспертного совета по отраслевому госрегулированию Сергей Шмелёв не видит ничего страшного в том, что Россия запретила ввоз свиней из ряда стран.

    Ранее сообщалось, что правительство расширило список запрещенных к ввозу в РФ товаров из ЕС, США и ряда других стран. Под запрет попали живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных.

    Сергей Шмелёв: «По свинине сегодня Россия обеспечена собственной продукцией на 90%. По субпродуктам у нас существуют давние связи с Южной Америкой. В общем-то, своего ливера у нас не так много. Но мы можем традиционно брать его в Южной Америке, так же как мы берем сегодня говядину, которой нам хронически не хватает. Имею в виду мясопереработчиков, потому что в СССР всю жизнь разводили скот молочного направления, а мясное направление мы только сейчас начали разводить».

    Он отметил, что поддерживает это эмбарго и не видит в нем «ничего страшного». По его словам, Россия может рассчитывать на Бразилию, Аргентину, Чили и другие страны, сообщает газета «Известия».

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