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    В Крыму ответили на требование Собчак провести новый референдум

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    В Крыму ответили на требование Собчак провести новый референдум

    В Крыму ответили на требование Собчак провести новый референдум

    Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал идею Ксении Собчак провести новый референдум. Он отметил, что заявление телеведущей свидетельствует о ее неподготовленности как политика.

    Георгий Мурадов: «Это свидетельствует о том, что она является совершенно неискушенным и неподготовленным политиком, потому что в ходе нашего крымского референдума была альтернативная точка зрения абсолютно ясная».

    Как сообщает РИА Новости, Мурадов напомнил, что жителям полуострова предложили два варианта: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия конституции республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

    «Какая еще может быть альтернативная точка зрения?», — удивился Мурадов, добавив, сколько бы референдумов ни проводили в Крыму, Запад и Украина никогда не признают их результаты, если они не будут выгодны им.

    Георгий Мурадов: «Все, что заявляет Ксения Собчак по Крыму, — это лживая трактовка наших политических противников. Если, как в данном случае, становиться на сторону оппонентов и противников России и применять их, не отвечающие действительности трактовки любых политических событий, то это уже не кандидат в президенты России, а кандидат в президенты какой-то другой страны».

    смотретьНи программы, ни платформы: зачем Ксения Собчак рвется во власть
    Ни программы, ни платформы: зачем Ксения Собчак рвется во власть
    Ранее Ксения Собчак заявила, что Крым является «украинским с точки зрения международного права». В Кремле это высказывание назвали неверным по сути и форме. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что против телеведущей за такие слова вообще следует завести уголовное дело.

    Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.

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