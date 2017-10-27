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    Около 20 человек пострадали при падении в реку автобуса в Азербайджане

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    • Фото: ru.apa.az
    Около 20 человек пострадали при падении в реку автобуса в Азербайджане

    Около 20 человек пострадали при падении в реку автобуса в Азербайджане

    Около 20 человек пострадали при падении в реку автобуса в Азербайджане
  • Фото: ru.apa.az

    • Около 20 человек получили ранения в результате падения в реку автобуса на западе Азербайджана.

    Как сообщает бакинское информационное агентство АПА, автобус, перевозивший сельскохозяйственных рабочих, потерял управление на мосту через Куру в Геранбойском районе.

    Из сообщения агентства: «Автобус марки Isuzu, перевозивший хлопкоробов, при въезде на мост над рекой Кура потерял управление и упал в воду. В результате аварии пострадали около 20 человек».

    Отмечается, что раненые были доставлены в Геранбойскую районную больницу.

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