Около 20 человек пострадали при падении в реку автобуса в Азербайджане

Около 20 человек получили ранения в результате падения в реку автобуса на западе Азербайджана.
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Как сообщает бакинское информационное агентство АПА, автобус, перевозивший сельскохозяйственных рабочих, потерял управление на мосту через Куру в Геранбойском районе.
Из сообщения агентства: «Автобус марки Isuzu, перевозивший хлопкоробов, при въезде на мост над рекой Кура потерял управление и упал в воду. В результате аварии пострадали около 20 человек».
Отмечается, что раненые были доставлены в Геранбойскую районную больницу.
Из сообщения агентства: «Автобус марки Isuzu, перевозивший хлопкоробов, при въезде на мост над рекой Кура потерял управление и упал в воду. В результате аварии пострадали около 20 человек».
Отмечается, что раненые были доставлены в Геранбойскую районную больницу.
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