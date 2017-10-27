Саперы обезвредили найденную в Балашихе бомбу

Саперы обезвредили самодельное взрывное устройство, обнаруженное в квартире многоэтажки в подмосковной Балашихе.
О завершении операции сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
Источник: «Вывезли все, обезвредили, операция завершена».
В свою очередь в пресс-службе администрации городского округа сообщили, что жители дома на Речной улице, где была обнаружена опасная находка, начали возвращаться в свои квартиры. Оцепление снято.
Напомним, сегодня стало известно, что в квартире доме №7 на Речной улице в Железнодорожном микрорайоне Балашихи была обнаружена подпольная лаборатория по производству взрывоопасных веществ. О ней оперативники узнали случайно. В больницу обратился мужчина — некий Антон Зыбайло. У него был оторван палец, обожжено все лицо и сломана кисть.
Медикам он рассказал, что всему виной якобы самодельная петарда, которая взорвалась в руках. Состояние пациента было очень тяжелым, его сразу же перевели в реанимацию. По характеру травм врачи поняли, что о таком пациенте следует сообщить стражам порядка.
Сначала полицейские осмотрели рюкзак больного, в котором нашли первые подозрительные предметы. По некоторой информации, там находились пробирки, шприцы. Дальше обыски провели по адресу, где проживал Зыбайло. В шкафах было много бутылок и банок, наполненных различными химическими веществами, также было найдено готовое взрывное устройство. Жильцов многоэтажки пришлось экстренно эвакуировать.
Источник: «Вывезли все, обезвредили, операция завершена».
В свою очередь в пресс-службе администрации городского округа сообщили, что жители дома на Речной улице, где была обнаружена опасная находка, начали возвращаться в свои квартиры. Оцепление снято.
Напомним, сегодня стало известно, что в квартире доме №7 на Речной улице в Железнодорожном микрорайоне Балашихи была обнаружена подпольная лаборатория по производству взрывоопасных веществ. О ней оперативники узнали случайно. В больницу обратился мужчина — некий Антон Зыбайло. У него был оторван палец, обожжено все лицо и сломана кисть.
Медикам он рассказал, что всему виной якобы самодельная петарда, которая взорвалась в руках. Состояние пациента было очень тяжелым, его сразу же перевели в реанимацию. По характеру травм врачи поняли, что о таком пациенте следует сообщить стражам порядка.
Сначала полицейские осмотрели рюкзак больного, в котором нашли первые подозрительные предметы. По некоторой информации, там находились пробирки, шприцы. Дальше обыски провели по адресу, где проживал Зыбайло. В шкафах было много бутылок и банок, наполненных различными химическими веществами, также было найдено готовое взрывное устройство. Жильцов многоэтажки пришлось экстренно эвакуировать.
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