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    Саперы обезвредили найденную в Балашихе бомбу

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    • Фото: Страница новостей / vk.com
    Саперы обезвредили найденную в Балашихе бомбу

    Саперы обезвредили найденную в Балашихе бомбу

    Саперы обезвредили найденную в Балашихе бомбу
  • Фото: Страница новостей / vk.com

    • Саперы обезвредили самодельное взрывное устройство, обнаруженное в квартире многоэтажки в подмосковной Балашихе.

    О завершении операции сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

    Источник: «Вывезли все, обезвредили, операция завершена».

    В свою очередь в пресс-службе администрации городского округа сообщили, что жители дома на Речной улице, где была обнаружена опасная находка, начали возвращаться в свои квартиры. Оцепление снято.

    Напомним, сегодня стало известно, что в квартире доме №7 на Речной улице в Железнодорожном микрорайоне Балашихи была обнаружена подпольная лаборатория по производству взрывоопасных веществ. О ней оперативники узнали случайно. В больницу обратился мужчина — некий Антон Зыбайло. У него был оторван палец, обожжено все лицо и сломана кисть.

    Медикам он рассказал, что всему виной якобы самодельная петарда, которая взорвалась в руках. Состояние пациента было очень тяжелым, его сразу же перевели в реанимацию. По характеру травм врачи поняли, что о таком пациенте следует сообщить стражам порядка.

    смотретьСаперы решили уничтожить найденную в жилом доме в Балашихе бомбу на месте
    Саперы решили уничтожить найденную в жилом доме в Балашихе бомбу на месте
    Сначала полицейские осмотрели рюкзак больного, в котором нашли первые подозрительные предметы. По некоторой информации, там находились пробирки, шприцы. Дальше обыски провели по адресу, где проживал Зыбайло. В шкафах было много бутылок и банок, наполненных различными химическими веществами, также было найдено готовое взрывное устройство. Жильцов многоэтажки пришлось экстренно эвакуировать.

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