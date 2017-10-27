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    Цена барреля Brent превысила $60 впервые с июля 2015 года

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    • Фото: РИА Новости, Борис Бабанов
    Цена барреля Brent превысила $60 впервые с июля 2015 года

    Цена барреля Brent превысила $60 впервые с июля 2015 года

    Цена барреля Brent превысила $60 впервые с июля 2015 года
  • Фото: РИА Новости, Борис Бабанов

    • Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,3% — до 60,07 доллара за баррель.

    В ходе пятничных торгов цена на нефть марки Brent превысила отметку в 60 долларов за баррель на продолжающемся оптимизме инвесторов относительно возможного продления сделки ОПЕК. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки в 60 долларов за баррель 3 июля 2015 года.

    Между тем курс евро к доллару в ходе торгов на внебиржевом рынке Forex упал на 0,55% — до 1,159 доллара за евро. Это минимальный уровень с 20 июля.

    Евро подешевел к доллару после того, как каталонский парламент принял резолюцию о независимости. Фондовый индекс Испании IBEX3 в свою очередь опустился на 2% до 10139,8 пункта.

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