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    Сотрудники скорой сломали руки пенсионерке в Москве

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    Сотрудники скорой сломали руки пенсионерке в Москве

    Сотрудники скорой сломали руки пенсионерке в Москве

    Столичные следователи начали проверку информации СМИ о том, что сотрудники скорой сломали руки 91-летней женщине. Об этом сообщила старший помощник руководителя главка СК по Москве Юлия Иванова.

    Юлия Иванова: «Проводится доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о причинении телесных повреждений пожилой женщине сотрудниками скорой помощи при ее госпитализации».

    В ходе проверки будет дана оценка действиям медработников по статье о халатности, сообщает РИА Новости.

    Ранее в СМИ появилась информация, что работники скорой помощи сломали пенсионерки обе руки при попытке сделать укол. Кроме этого, фельдшеры уронили носилки с пациенткой на лестничную клетку.

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