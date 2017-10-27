Сотрудники скорой сломали руки пенсионерке в Москве

Столичные следователи начали проверку информации СМИ о том, что сотрудники скорой сломали руки
91-летней женщине. Об этом сообщила старший помощник руководителя главка СК по Москве Юлия Иванова.
Юлия Иванова: «Проводится доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о причинении телесных повреждений пожилой женщине сотрудниками скорой помощи при ее госпитализации».
В ходе проверки будет дана оценка действиям медработников по статье о халатности, сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что работники скорой помощи сломали пенсионерки обе руки при попытке сделать укол. Кроме этого, фельдшеры уронили носилки с пациенткой на лестничную клетку.
В ходе проверки будет дана оценка действиям медработников по статье о халатности, сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что работники скорой помощи сломали пенсионерки обе руки при попытке сделать укол. Кроме этого, фельдшеры уронили носилки с пациенткой на лестничную клетку.
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