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    Пермские чиновники оставили слепого ветерана выживать в разваливающейся избе. ветераны, жилье, пенсионеры, Пермский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПермские чиновники оставили слепого ветерана выживать в разваливающейся избе

    Пермские чиновники оставили слепого ветерана выживать в разваливающейся избе

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    Пермские чиновники оставили слепого ветерана выживать в разваливающейся избе

    Пермские чиновники оставили слепого ветерана выживать в разваливающейся избе

    Пермские чиновники оставили слепого ветерана выживать в разваливающейся избе

      Не видят причин для переселения ветерана Великой Отечественной войны из ветхого деревенского дома пермские чиновники. Они не дают ослепшему пенсионеру новую квартиру, мотивируя это тем, что его нынешняя жилплощадь слишком большая, а следовательно, его невозможно признать нуждающимся.

      В поселке Щучье ветеран остался один. Боевые товарищи из соседних районов уже переехали в квартиры, выделенные чиновниками. А 92-летнему ослепшему пенсионеру отказали.

      Антонин Бекурин не спорит: изба действительно просторная. Но ей уже больше 100 лет. Пожилой мужчина и рад бы остаться, но условия стали невыносимыми. Ему и супруге (она тоже инвалид) находиться там стало опасно.

      Даже самостоятельно растопить печь или приготовить обед ветеран не может. Жена Зинаида Николаевна уже много лет прикована к постели из-за болезни. Помогает лишь сын, но и тот уже пенсионер. Иногда приходит соседка, которая работает фельдшером. Она измеряет давление, делает уколы, но дальше справляться приходится самим.

      Александр с гордостью говорит о наградах отца. В 1943-м бортмеханик Бекурин серьезно пострадал во время жесткой посадки: вместе с командиром Ил-2 он перегонял очередной штурмовик с завода на фронт и едва не попал под обстрел. А чиновники теперь говорят: ранение не такое почетное, не в сражении получено. Поэтому и статуса участника боевых действий нет, а значит, на новые квадратные метры он рассчитывать не может. Кроме того, ветерана не хотят признавать нуждающимся: мол, дом большой, места всем хватает.

      Подробности — в видеоматериале.

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