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    Компания Amazon запустила сервис по доставке товаров в дом в отсутствие хозяев. Amazon, гаджеты, Интернет, технологии, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКомпания Amazon запустила сервис по доставке товаров в дом в отсутствие хозяев

    Компания Amazon запустила сервис по доставке товаров в дом в отсутствие хозяев

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    Компания Amazon запустила сервис по доставке товаров в дом в отсутствие хозяев

    Компания Amazon запустила сервис по доставке товаров в дом в отсутствие хозяев

    Компания Amazon запустила сервис по доставке товаров в дом в отсутствие хозяев

      Компания Amazon будет доставлять заказы клиентам домой даже в их отсутствие. Компания представила систему Amazon Key, которая предполагает установку специального замка у входной двери.

      С помощью замка курьер сканирует штрихкод посылки, дверь для него открывается, а в комнате включается специальная камера. То есть хозяева могут в онлайн-режиме отслеживать, как курьер оставляет посылку.

      А еще по этой системе можно открывать дверь домработницам или выгульщикам собак. Но вот согласятся ли люди просто так впускать незнакомцев в свой дом — большой вопрос. Устройство стоит 250 долларов и будет доступно в ноябре.

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