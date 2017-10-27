Компания Amazon запустила сервис по доставке товаров в дом в отсутствие хозяев

Компания Amazon будет доставлять заказы клиентам домой даже в их отсутствие. Компания представила систему Amazon Key, которая предполагает установку специального замка у входной двери.

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С помощью замка курьер сканирует штрихкод посылки, дверь для него открывается, а в комнате включается специальная камера. То есть хозяева могут в онлайн-режиме отслеживать, как курьер оставляет посылку.



А еще по этой системе можно открывать дверь домработницам или выгульщикам собак. Но вот согласятся ли люди просто так впускать незнакомцев в свой дом — большой вопрос. Устройство стоит 250 долларов и будет доступно в ноябре.