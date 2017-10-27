Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Коми: есть жертвы и раненые

В Коми школьный автобус столкнулся с КамАЗом, жертвами аварии, по предварительным данным, стали три человека.
Инцидент произошел около 14:45 на 735-м км трассы Чебоксары — Сыктывкар.
По предварительным данным, погибли трое взрослых, еще трое госпитализированы. Автобус перевозил подростков, есть данные об одном пострадавшем ребенке, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Полина Абрамова, пресс-служба Минздрава Коми: «В результате ДТП трое взрослых погибли, еще три человека госпитализированы в республиканскую больницу, у двоих — травмы средней тяжести, один тяжелый. Среди детей пострадал один ребенок, его травмы оцениваются как легкой степени. Он доставлен в травмпункт детской республиканской больницы. Остальных детей забрали родители, медицинская помощь им не потребовалась».
На место выехали сотрудники ГИБДД, которые выясняют подробности трагедии. В СК сообщили, что по факту ДТП организована проверка. В ведомстве также подтвердили, что жертвами столкновения школьного автобуса и лесовоза стали трое взрослых.
По предварительным данным, погибли трое взрослых, еще трое госпитализированы. Автобус перевозил подростков, есть данные об одном пострадавшем ребенке, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Полина Абрамова, пресс-служба Минздрава Коми: «В результате ДТП трое взрослых погибли, еще три человека госпитализированы в республиканскую больницу, у двоих — травмы средней тяжести, один тяжелый. Среди детей пострадал один ребенок, его травмы оцениваются как легкой степени. Он доставлен в травмпункт детской республиканской больницы. Остальных детей забрали родители, медицинская помощь им не потребовалась».
На место выехали сотрудники ГИБДД, которые выясняют подробности трагедии. В СК сообщили, что по факту ДТП организована проверка. В ведомстве также подтвердили, что жертвами столкновения школьного автобуса и лесовоза стали трое взрослых.
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