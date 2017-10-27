ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Коми: есть жертвы и раненые

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    • Фото: Наталья Павлова / vk.com
    Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Коми: есть жертвы и раненые

    Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Коми: есть жертвы и раненые

    Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Коми: есть жертвы и раненые
  • Фото: Наталья Павлова / vk.com

    • В Коми школьный автобус столкнулся с КамАЗом, жертвами аварии, по предварительным данным, стали три человека.

    Инцидент произошел около 14:45 на 735-м км трассы Чебоксары — Сыктывкар.

    По предварительным данным, погибли трое взрослых, еще трое госпитализированы. Автобус перевозил подростков, есть данные об одном пострадавшем ребенке, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

    Полина Абрамова, пресс-служба Минздрава Коми: «В результате ДТП трое взрослых погибли, еще три человека госпитализированы в республиканскую больницу, у двоих — травмы средней тяжести, один тяжелый. Среди детей пострадал один ребенок, его травмы оцениваются как легкой степени. Он доставлен в травмпункт детской республиканской больницы. Остальных детей забрали родители, медицинская помощь им не потребовалась».

    На место выехали сотрудники ГИБДД, которые выясняют подробности трагедии. В СК сообщили, что по факту ДТП организована проверка. В ведомстве также подтвердили, что жертвами столкновения школьного автобуса и лесовоза стали трое взрослых.

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