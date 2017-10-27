Прокуратура проверяет «Конверс Авиа» после крушения Ми-8 у Шпицбергена

Транспортная прокуратура проверяет авиакомпанию «Конверс Авиа», эксплуатанта пропавшего в Арктике вертолета.
В транспортной прокуратуре сообщили, что начали проверку компании «Конверс Авиа», передает РИА Новости. Эта авиакомпания — эксплуатант Ми-8, накануне упавшего в море в нескольких километрах от Баренцбурга.
Из сообщения прокуратуры: «Тверская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности на воздушном транспорте в АО „Авиакомпания Конверс Авиа“ в связи с крушением 26 октября 2017 года вертолета Ми-8 АНТ недалеко от норвежского населенного пункта Баренцбург на Шпицбергене».
Спасательная служба Норвегии сообщила, что очевидцы слышали, как оборвался звук работающего двигателя вертолета. Поисковая операция в районе предполагаемого крушения ведется с воздуха, воды и берега.
Известно, что на борту находились восемь граждан России, в том числе ученые. Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» летел из поселка Пирамида в Баренцбург.
Из сообщения прокуратуры: «Тверская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности на воздушном транспорте в АО „Авиакомпания Конверс Авиа“ в связи с крушением 26 октября 2017 года вертолета Ми-8 АНТ недалеко от норвежского населенного пункта Баренцбург на Шпицбергене».
Спасательная служба Норвегии сообщила, что очевидцы слышали, как оборвался звук работающего двигателя вертолета. Поисковая операция в районе предполагаемого крушения ведется с воздуха, воды и берега.
Известно, что на борту находились восемь граждан России, в том числе ученые. Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» летел из поселка Пирамида в Баренцбург.
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