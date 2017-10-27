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    Прокуратура проверяет «Конверс Авиа» после крушения Ми-8 у Шпицбергена

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    • Фото: szsut.sledcom.ru
    Прокуратура проверяет «Конверс Авиа» после крушения <nobr>Ми-8</nobr> у Шпицбергена

    Прокуратура проверяет «Конверс Авиа» после крушения Ми-8 у Шпицбергена

    Прокуратура проверяет «Конверс Авиа» после крушения <nobr>Ми-8</nobr> у Шпицбергена
  • Фото: szsut.sledcom.ru

    • Транспортная прокуратура проверяет авиакомпанию «Конверс Авиа», эксплуатанта пропавшего в Арктике вертолета.

    В транспортной прокуратуре сообщили, что начали проверку компании «Конверс Авиа», передает РИА Новости. Эта авиакомпания — эксплуатант Ми-8, накануне упавшего в море в нескольких километрах от Баренцбурга.

    Из сообщения прокуратуры: «Тверская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности на воздушном транспорте в АО „Авиакомпания Конверс Авиа“ в связи с крушением 26 октября 2017 года вертолета Ми-8 АНТ недалеко от норвежского населенного пункта Баренцбург на Шпицбергене».

    Спасательная служба Норвегии сообщила, что очевидцы слышали, как оборвался звук работающего двигателя вертолета. Поисковая операция в районе предполагаемого крушения ведется с воздуха, воды и берега.

    смотретьНепогода мешает поискам пропавшего у Шпицбергена Ми-8
    Непогода мешает поискам пропавшего у Шпицбергена Ми-8
    Известно, что на борту находились восемь граждан России, в том числе ученые. Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» летел из поселка Пирамида в Баренцбург.

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