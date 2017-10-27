Российских офицеров из Центра контроля и координации обстреляли в Донбассе

Наблюдательный пункт Совместного центра контроля и координации (СЦКК) в Донбассе подвергся минометному обстрелу со стороны украинских силовиков.
Инцидент произошел сегодня около 15:30. Находившиеся в пункте офицеры из РФ, Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики были эвакуированы, сообщает РИА Новости. Информации о пострадавших нет.
Представительство ДНР в СЦКК: «В 15:25 (совпадает с мск) начался обстрел наблюдательного пункта „Безыменное“, было выпущено 25 мин калибром 82 миллиметра. Огонь ведется с направления Широкино (под контролем Киева). Вся наблюдательная группа СЦКК, включая офицеров РФ, ДНР и Украины, находится в укрытии».
Представительство ДНР в СЦКК: «В 15:25 (совпадает с мск) начался обстрел наблюдательного пункта „Безыменное“, было выпущено 25 мин калибром 82 миллиметра. Огонь ведется с направления Широкино (под контролем Киева). Вся наблюдательная группа СЦКК, включая офицеров РФ, ДНР и Украины, находится в укрытии».
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