Сотрудников Росгвардии наградили за героизм

Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил заслуженные награды сотрудникам подразделения, которые спасали чужие жизни, рискуя своей.
Торжественное мероприятие прошло накануне юбилея подразделения.
Государственные награды «За спасение погибавших» получили четверо сотрудников Росгвардии, которые в ноябре прошлого года помогли пострадавшим жителям взорвавшегося дома в Иванове. Сергей Миккуев, Денис Метёлкин, Сергей Бычков и Иван Игумнов первыми приехали тогда на место ЧП. Они сообщили о случившемся в экстренные службы, а сами, пока подкрепление было в пути, освободили из-под обломков нескольких человек и оказали им первую помощь.
Виктор Золотов, директор Росгвардии: «Вы всегда и везде бываете самыми первыми. Вы не знаете, что вас будет ждать, не знаете, что будет за вызов. И многие последние случаи — доказательство вашего профессионализма, вашей преданности службе и высокому долгу защиты наших граждан».
Еще нескольким сотрудникам подразделения были вручены медали «За отличие в охране общественного порядка».
Напомним, взрыв в жилом доме в Иванове прогремел в ноябре 2016 года. В результате обрушился целый подъезд 12-квартирного дома. Погибли шесть человек, в том числе ребенок.
Государственные награды «За спасение погибавших» получили четверо сотрудников Росгвардии, которые в ноябре прошлого года помогли пострадавшим жителям взорвавшегося дома в Иванове. Сергей Миккуев, Денис Метёлкин, Сергей Бычков и Иван Игумнов первыми приехали тогда на место ЧП. Они сообщили о случившемся в экстренные службы, а сами, пока подкрепление было в пути, освободили из-под обломков нескольких человек и оказали им первую помощь.
Виктор Золотов, директор Росгвардии: «Вы всегда и везде бываете самыми первыми. Вы не знаете, что вас будет ждать, не знаете, что будет за вызов. И многие последние случаи — доказательство вашего профессионализма, вашей преданности службе и высокому долгу защиты наших граждан».
Еще нескольким сотрудникам подразделения были вручены медали «За отличие в охране общественного порядка».
Напомним, взрыв в жилом доме в Иванове прогремел в ноябре 2016 года. В результате обрушился целый подъезд 12-квартирного дома. Погибли шесть человек, в том числе ребенок.
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