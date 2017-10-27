ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    WikiLeaks объявил награду за неопубликованные документы об убийстве Кеннеди

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    WikiLeaks объявил награду за неопубликованные документы об убийстве Кеннеди

    WikiLeaks объявил награду за неопубликованные документы об убийстве Кеннеди

    Сайт WikiLeaks, который публикует разоблачительную информацию, объявил награду в 100 тысяч долларов за документы об убийстве президента Джона Кеннеди, которые американское правительство не стало представлять общественности.

    Внушительная награда будет выплачена, если неопубликованные данные помогут установить нарушения закона или ошибки со стороны властей США. Об этом говорится на странице WikiLeaks в Twitter.

    WikiLeaks: «WikiLeaks объявляет награду в $100 тыс. за неопубликованные документы о Джоне Фицджеральде Кеннеди, если они продемонстрируют нарушение закона, неумелость или административные ошибки».



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    Документы об убийстве Кеннеди открыли детали внешней политики США
    Напомним, Дональд Трамп распорядился опубликовать на сайте Национального архива документы, касающиеся убийства 35-го президента США, которые были засекречены.

    Часть материалов уже выложена в открытый доступ, но тысячи документов остались неопубликованными по просьбе американских спецслужб. ЦРУ, ФБР и другим ведомствам было выделено полгода на изучение и редактирование этих файлов, которые, кроме деталей расследования об убийстве Кеннеди, содержат данные о внешней политике страны. Сообщается, что из документов планируют убрать информацию, которая может навредить национальным интересам США.

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