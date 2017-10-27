WikiLeaks объявил награду за неопубликованные документы об убийстве Кеннеди

Сайт WikiLeaks, который публикует разоблачительную информацию, объявил награду в 100 тысяч долларов за документы об убийстве президента Джона Кеннеди, которые американское правительство не стало представлять общественности.
Внушительная награда будет выплачена, если неопубликованные данные помогут установить нарушения закона или ошибки со стороны властей США. Об этом говорится на странице WikiLeaks в Twitter.
WikiLeaks: «WikiLeaks объявляет награду в $100 тыс. за неопубликованные документы о Джоне Фицджеральде Кеннеди, если они продемонстрируют нарушение закона, неумелость или административные ошибки».
Напомним, Дональд Трамп распорядился опубликовать на сайте Национального архива документы, касающиеся убийства 35-го президента США, которые были засекречены.
Часть материалов уже выложена в открытый доступ, но тысячи документов остались неопубликованными по просьбе американских спецслужб. ЦРУ, ФБР и другим ведомствам было выделено полгода на изучение и редактирование этих файлов, которые, кроме деталей расследования об убийстве Кеннеди, содержат данные о внешней политике страны. Сообщается, что из документов планируют убрать информацию, которая может навредить национальным интересам США.
WikiLeaks: «WikiLeaks объявляет награду в $100 тыс. за неопубликованные документы о Джоне Фицджеральде Кеннеди, если они продемонстрируют нарушение закона, неумелость или административные ошибки».
WikiLeaks issues a $100,000 reward for the withheld JFK documents should they show violations of law, inefficiency, or administrative error. pic.twitter.com/SiQ6GUVNLz— WikiLeaks (@wikileaks) 27 октября 2017 г.
Напомним, Дональд Трамп распорядился опубликовать на сайте Национального архива документы, касающиеся убийства 35-го президента США, которые были засекречены.
Часть материалов уже выложена в открытый доступ, но тысячи документов остались неопубликованными по просьбе американских спецслужб. ЦРУ, ФБР и другим ведомствам было выделено полгода на изучение и редактирование этих файлов, которые, кроме деталей расследования об убийстве Кеннеди, содержат данные о внешней политике страны. Сообщается, что из документов планируют убрать информацию, которая может навредить национальным интересам США.
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