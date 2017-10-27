Саперы решили уничтожить найденную в жилом доме в Балашихе бомбу на месте

Жильцов многоэтажки в подмосковной Балашихе сегодня пришлось экстренно эвакуировать. Там развернулась спецоперация по обезвреживанию самодельной бомбы. Лабораторию по кустарному изготовлению взрывчатки обнаружили в одной из квартир.
У дома, где силовики обнаружили взрывное устройство, с утра дежурят спасатели и медики. Всех жильцов подъезда эвакуировали в безопасное место. В квартире, где находится лаборатория, работают саперы. Опасную находку решено было уничтожить на месте. Слишком рискованно переносить ее, поскольку взрывное устройство в любую минуту может сдетонировать.
О подпольной лаборатории оперативники узнали, можно сказать, случайно. В больницу обратился мужчина — некий Антон Зыбайло. У него был оторван палец, обожжено все лицо и сломана кисть. Медикам он рассказал, что якобы всему виной самодельная петарда, которая взорвалась в руках. Состояние пациента было очень тяжелым, его сразу же перевели в реанимацию. По характеру травм врачи поняли, что о таком пациенте следует сообщить стражам порядка.
Сначала полицейские осмотрели рюкзак больного, в котором нашли первые подозрительные предметы. По некоторой информации, там находились пробирки, шприцы и устройство, сделанное из обрывков гирлянды и изоленты. Дальше обыски провели по адресу, где проживал Зыбайло. В шкафах было полно бутылок и банок, наполненных различными химическими веществами, а также нашли готовое взрывное устройство.
Как оказалось, Антон Зыбайло уже неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения. По некоторой информации, на его счету два угона и множество штрафов за нарушения ПДД. Кроме того, выяснилось, что 30-летний подозреваемый раньше работал спасателем и проходил специальную подготовку по линии гражданской обороны. Но почему багаж накопленных знаний он решил использовать именно таким образом, еще предстоит установить сыщикам.
Полицейские задержали еще двоих вероятных подельников Антона Зыбайло. Предположительно, они также занимались изготовлением взрывных устройств. В СК уже возбудили уголовное дело.
Подробности — в видеоматериале.
О подпольной лаборатории оперативники узнали, можно сказать, случайно. В больницу обратился мужчина — некий Антон Зыбайло. У него был оторван палец, обожжено все лицо и сломана кисть. Медикам он рассказал, что якобы всему виной самодельная петарда, которая взорвалась в руках. Состояние пациента было очень тяжелым, его сразу же перевели в реанимацию. По характеру травм врачи поняли, что о таком пациенте следует сообщить стражам порядка.
Сначала полицейские осмотрели рюкзак больного, в котором нашли первые подозрительные предметы. По некоторой информации, там находились пробирки, шприцы и устройство, сделанное из обрывков гирлянды и изоленты. Дальше обыски провели по адресу, где проживал Зыбайло. В шкафах было полно бутылок и банок, наполненных различными химическими веществами, а также нашли готовое взрывное устройство.
Как оказалось, Антон Зыбайло уже неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения. По некоторой информации, на его счету два угона и множество штрафов за нарушения ПДД. Кроме того, выяснилось, что 30-летний подозреваемый раньше работал спасателем и проходил специальную подготовку по линии гражданской обороны. Но почему багаж накопленных знаний он решил использовать именно таким образом, еще предстоит установить сыщикам.
Полицейские задержали еще двоих вероятных подельников Антона Зыбайло. Предположительно, они также занимались изготовлением взрывных устройств. В СК уже возбудили уголовное дело.
Подробности — в видеоматериале.
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