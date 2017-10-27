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    Центробанк снизил ключевую ставку до 8,25%

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    Центробанк снизил ключевую ставку до 8,25%

    Центробанк снизил ключевую ставку до 8,25%

    Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку до 8,25% годовых.

    Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте регулятора. В нем также отмечается, что инфляция на данный момент остается вблизи 4%.

    В условиях продолжающегося роста экономики ЦБ не исключает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Следующее заседание совета директоров по данному вопросу запланировано на 15 декабря.

    В пресс-релизе также отмечается, что регулятор продолжит постепенный переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике на фоне преобладания среднесрочных рисков превышения инфляцией цели над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз.

    Напомним, Банк России снижает ключевую ставку уже пятый раз за этот год. В сентябре она опустилась с 9% до 8,5% годовых.

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