ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование
    Голодец доложила Путину о ситуации с усыновлением детей в России. дети и подростки, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГолодец доложила Путину о ситуации с усыновлением детей в России

    Голодец доложила Путину о ситуации с усыновлением детей в России

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    Голодец доложила Путину о ситуации с усыновлением детей в России

    Голодец доложила Путину о ситуации с усыновлением детей в России

    Голодец доложила Путину о ситуации с усыновлением детей в России

      Сегодня в Кремле Владимир Путин провел совещание с вице-премьером Ольгой Голодец. На встрече обсуждали социальные проблемы, и начал беседу президент с обсуждения вопросов усыновления в России.

      Ольга Голодец: «Динамика по усыновлению сегодня впечатляет. Эта работа очень серьезно началась с 2012 года по вашему поручению. Я напомню, что тогда в банке данных для усыновления у нас было 119 тыс. детей. На сегодняшний день детей, которые подлежат усыновлению в РФ, 51 594».

      По ее словам, в России изменилось отношение людей к усыновлению. Кроме того, приняты серьезные меры по изменению работы самих детских домов. Появляется больше заведений, работающих по принципу семейного воспитания. Ребята посещают обычную школу и кружки, общаются со сверстниками.

      Также на встрече обсудили подготовку к чемпионату мира представителей рабочих профессий WorldSkills — он пройдет в Казани в 2019-м. На прошлых соревнованиях в Абу-Даби наша команда заняла первое место, завоевав 11 медалей, шесть из них — высшей пробы.

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