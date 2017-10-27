Голодец доложила Путину о ситуации с усыновлением детей в России

Сегодня в Кремле Владимир Путин провел совещание с вице-премьером Ольгой Голодец. На встрече обсуждали социальные проблемы, и начал беседу президент с обсуждения вопросов усыновления в России.

Ольга Голодец: «Динамика по усыновлению сегодня впечатляет. Эта работа очень серьезно началась с 2012 года по вашему поручению. Я напомню, что тогда в банке данных для усыновления у нас было 119 тыс. детей. На сегодняшний день детей, которые подлежат усыновлению в РФ, 51 594».



По ее словам, в России изменилось отношение людей к усыновлению. Кроме того, приняты серьезные меры по изменению работы самих детских домов. Появляется больше заведений, работающих по принципу семейного воспитания. Ребята посещают обычную школу и кружки, общаются со сверстниками.



Также на встрече обсудили подготовку к чемпионату мира представителей рабочих профессий WorldSkills — он пройдет в Казани в 2019-м. На прошлых соревнованиях в Абу-Даби наша команда заняла первое место, завоевав 11 медалей, шесть из них — высшей пробы.