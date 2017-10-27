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ЧП. Расследование
    Китайский клон McDonald’s подвергся ребрендингу. McDonald's, бренды, Китай, рестораны и кафе, фастфуд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКитайский клон McDonald’s подвергся ребрендингу

    Китайский клон McDonald’s подвергся ребрендингу

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    Китайский клон McDonald’s подвергся ребрендингу

    Китайский клон McDonald’s подвергся ребрендингу

      Сеть закусочных McDonald’s озадачила китайских клиентов неожиданным ребрендингом. Раньше она называлась «Май Дан Лао» — это была подборка слогов, похожих по звучанию на английское McDonald’s, смысл при этом был вторичен.

      Теперь компания отошла от звукоподражания и зовется «Цзинь Гун Мэнь» — то есть «Золотые арки». Многие говорят, что это похоже на название мебельного магазина.

      В силу особенностей китайского языка, иностранные бренды подвергаются странным превращениям, например Coca-Cola стала «Кэ-Коу Кэлэ», что переводится как «вкусно и весело».

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