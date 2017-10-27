В МИД РФ отреагировали на готовность США ввести новые санкции

В МИД прокомментировали новый санкционный список США. В ведомстве заявили, что России придется найти противоядие от американского курса держать в заложниках бизнес по всему миру.
В МИД РФ прокомментировали информацию о новом санционном списке США. В нем около 40 российских производителей вооружения и спецслужбы, с которыми Вашингтон может запретить сотрудничать третьим лицам. Перечень утвердил накануне госсекретарь Рекс Тиллерсон.
По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, потенциальные санкции только усложнят жизнь партнерам самих Соединенных Штатов. Рябков назвал это «проявлением политического высокомерия, граничащего с диктатом и политикой героев американских вестернов, вызывающей отторжение».
А в Совете Федерации были менее многословны. В Комитете по международным делам заявили, что новые санкции уже не смогут ухудшить отношения Москвы и Вашингтона.
По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, потенциальные санкции только усложнят жизнь партнерам самих Соединенных Штатов. Рябков назвал это «проявлением политического высокомерия, граничащего с диктатом и политикой героев американских вестернов, вызывающей отторжение».
А в Совете Федерации были менее многословны. В Комитете по международным делам заявили, что новые санкции уже не смогут ухудшить отношения Москвы и Вашингтона.
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