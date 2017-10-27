Жители двух дагестанских сел 10 лет воюют из-за горного родника

В Дагестане два горных поселка не могут преодолеть «водяной раздор». Воду из единственного на всю округу источника приходится делить. Но, как этот часто бывает, одна сторона посчитала себя обделенной. Дошло даже до драки: аул на аул.

Примерно треть жителей аула Чуни испытывают перебои с водой. Люди забили тревогу, когда впервые за 50 лет неожиданно иссяк центральный родник. Утечку искали в трубопроводе, но он оказался невредим. В своих коммунальных бедах люди винят соседнее село.



Предметом спора стал горный источник. Невзрачная яма делит горный родник на две части, вода по трубам уходит в села Цухта и Чуни. Разногласия возникли, когда цухтинцы провели капитальный ремонт своих сетей. После реконструкции соседи обвинили их в том, что они перестали получать прежние объемы воды. Как выяснилось, убрали перемычку.



Споры о том, кому принадлежит источник, продолжаются уже 10 лет. Ситуация обострилась этим летом. Во время определения границ поселений жители вновь не поделили родник. Между соседями возник конфликт, переросший в массовую драку. Врукопашную сошлись мужчины, женщины и старики. Остановить побоище удалось только полицейским.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Омара Магомедова.