Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Караченцов не отказался от празднования дня рождения, несмотря на болезнь

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Караченцов не отказался от празднования дня рождения, несмотря на болезнь

    Караченцов не отказался от празднования дня рождения, несмотря на болезнь

    Караченцов не отказался от празднования дня рождения, несмотря на болезнь
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Николай Караченцов планирует отметить день рождения в ресторане «Актер» со своими друзьями. Организацией торжества занимается его супруга Людмила Поргина.

    Людмила Поргина: «Мы планировали лечь в больницу, но из-за грядущего дня рождения Николая Петровича решили повременить: придумаем программу праздника и будем веселиться. Любимый нормально себя чувствует. Сопротивляется недугу, лечится. Будем бороться с онкологией».

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», на торжество приглашены друзья из мира искусства — режиссеры, сценаристы, композиторы. «Будем петь песни, читать стихи», — планирует Поргина.

    Что касается предстоящего лечения, то супруга артиста настроена оптимистично. Сдаваться супруги не собираются.

    Людмила Поргина: «Врачи сказали, что у Коли рак одного легкого. Сначала пройдем химиотерапию, заблокируем все это дело, а потом уж оперировать будем».

    Она также отметила, что пока не знает, в какую сумму обойдется лечение, но надеется, что найдутся желающие помочь Караченцову победить болезнь.

    смотреть«Новые русские сенсации»: «Целитель. Новые испытания»
    «Новые русские сенсации»: «Целитель. Новые испытания»
    Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. 28 февраля в ДТП актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Караченцов пролежал 26 дней в коме, перенес несколько операций. Второе ДТП произошло почти день в день в этом году. 27 февраля автомобиль Toyota, которым управляла супруга актера, столкнулся с грузовиком и вылетел на обочину. Артиста госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

    В сентябре этого года врачи в ходе обследования обнаружили у Караченцова злокачественную опухоль в легком.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru