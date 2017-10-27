Караченцов не отказался от празднования дня рождения, несмотря на болезнь

Николай Караченцов планирует отметить день рождения в ресторане «Актер» со своими друзьями. Организацией торжества занимается его супруга Людмила Поргина.
Людмила Поргина: «Мы планировали лечь в больницу, но из-за грядущего дня рождения Николая Петровича решили повременить: придумаем программу праздника и будем веселиться. Любимый нормально себя чувствует. Сопротивляется недугу, лечится. Будем бороться с онкологией».
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», на торжество приглашены друзья из мира искусства — режиссеры, сценаристы, композиторы. «Будем петь песни, читать стихи», — планирует Поргина.
Что касается предстоящего лечения, то супруга артиста настроена оптимистично. Сдаваться супруги не собираются.
Людмила Поргина: «Врачи сказали, что у Коли рак одного легкого. Сначала пройдем химиотерапию, заблокируем все это дело, а потом уж оперировать будем».
Она также отметила, что пока не знает, в какую сумму обойдется лечение, но надеется, что найдутся желающие помочь Караченцову победить болезнь.
Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. 28 февраля в ДТП актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Караченцов пролежал 26 дней в коме, перенес несколько операций. Второе ДТП произошло почти день в день в этом году. 27 февраля автомобиль Toyota, которым управляла супруга актера, столкнулся с грузовиком и вылетел на обочину. Артиста госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.
В сентябре этого года врачи в ходе обследования обнаружили у Караченцова злокачественную опухоль в легком.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», на торжество приглашены друзья из мира искусства — режиссеры, сценаристы, композиторы. «Будем петь песни, читать стихи», — планирует Поргина.
Что касается предстоящего лечения, то супруга артиста настроена оптимистично. Сдаваться супруги не собираются.
Людмила Поргина: «Врачи сказали, что у Коли рак одного легкого. Сначала пройдем химиотерапию, заблокируем все это дело, а потом уж оперировать будем».
Она также отметила, что пока не знает, в какую сумму обойдется лечение, но надеется, что найдутся желающие помочь Караченцову победить болезнь.
Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. 28 февраля в ДТП актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Караченцов пролежал 26 дней в коме, перенес несколько операций. Второе ДТП произошло почти день в день в этом году. 27 февраля автомобиль Toyota, которым управляла супруга актера, столкнулся с грузовиком и вылетел на обочину. Артиста госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.
В сентябре этого года врачи в ходе обследования обнаружили у Караченцова злокачественную опухоль в легком.
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